Neuer Schwung zum Jubiläum: Linus Stahl übernimmt Frauenchor Cantabile

(wS/fc) Wilnsdorf 02.04.2025 | Im 25. Jahr seines Bestehens begrüßt der Frauenchor Cantabile mit großer Freude seinen neuen Chorleiter Linus Stahl.

Der junge Lehramtsstudent ist bereits seit vielen Jahren musikalisch aktiv: Er erhielt Klavierunterricht, singt in mehreren Chören und wirkt als Organist in der Gemeinde Wenden sowie in der Umgebung. Mit der Leitung von Cantabile übernimmt Linus Stahl bereits seinen vierten Chor – neben dem gemischten Chor Cantiamo Hillmicke, dem Männerchor der Chorgemeinschaft Wendershagen-Wildbergerhütte und dem Jugendchor Schön(au)er Klang, Wenden.

Die Sängerinnen freuen sich auf die gemeinsame musikalische Arbeit, neue Impulse und spannende Herausforderungen. Möglichst bald möchte sich der Chor mit frischem Repertoire dem interessierten Publikum präsentieren.

Linus Stahl

