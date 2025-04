Feuerwehr im Einsatz – Wiesenbrand in Junkernhees

(wS/red) Kreuztal 02.04.2025 | Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es an der Heesstraße in Junkernhees zu einem Feuerwehreinsatz. Mehr als 100 Quadratmeter Wiese standen in Flammen.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um den Brand zu bekämpfen. Während des Einsatzes musste die Heesstraße teilweise voll gesperrt werden. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten aus Kreuztal, Fellinghausen und Osthelden.

Aktuell (Stand: 16:30 Uhr) laufen noch Nachlöscharbeiten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!