Seniorenfeier Brauersdorf: Reiche Lebenserfahrung und kostbare Verbindung

(wS/hgm) Netphen 31.10.2024 | Es war zwar keine im höchsten Maß spektakuläre, aber dennoch sehr bedeutsame Feier: Nämlich der Senioren-Nachmittag am vergangenen Dienstagnachmittag im Schützenheim Brauersdorf – ausgerichtet vom Schützenverein „Auf der Sandhelle“ Brauersdorf.

Thomas Werthenbach, 1. Vorsitzender des Schützenvereins begrüßte den Netphener Bürgermeister Paul Wagener und die Gäste, zu denen die „Brauersdorfer“, „Nauholzer“ und „Obernauer“ zählten. Genau um die ging es nämlich:

In seiner Laudatio betonte Wagener zunächst die „reiche Lebenserfahrung und die kostbare Verbindung“ der Senioren zur Stadtgeschichte. Zunächst wies der Bürgermeister auf das Buch „Unter Wasser“ – Die Chronik der versunkenen Dörfer Brauersdorf, Nauholz und Obernau des renommierten Historikers Dr. Peter Vitt, hin, dass am 22. August der Öffentlichkeit präsentiert wurde (wirSiegen war mit dabei und berichtete siehe HIER).

Damit liege ein Buch vor, das weder Fürsten noch Könige im Mittelpunkt habe, sondern den damaligen Alltag dieser drei Dörfer des Netpherlandes mit ihren Sorgen und Nöten, jedoch auch Lichtblicken, schildere.

Weiterer Punkt der Rede Wageners war die Kinoreihe „Ohne Altersbeschränkung“ im Filmtheater Dahlbruch, zu der dessen Verantwortlicher Jochen Manderbach sowie die Netphener Seniorenbeauftragte, Kristina Manno ein amüsantes und abwechslungsreiches Kinoprogramm zusammengestellt hätten. Der nächste (und letzte) Film liefe am 11. November und laute „Ein ganzes Leben“.

Weiterhin sei die Bauphase für den zweigeschossigen Erweiterungsbau des Netphener Gymnasiums in vollem Gange. Mit einem flexiblen Raumkonzept sei die Schule auch für viele zukünftige Situationen gerüstet. Weiterhin seien im Erweiterungsbau Räume für den Katastrophenschutz vorgesehen, u. a. auch für Hochwasser, wozu Wagener Details erläuterte.

Was die Innenstadt-Entwickelung betreffe, möchte sich die Stadt „für die Zukunft fit machen“.

Viele Anforderungen würden von verschiedensten Nutzern einer Stadt an die Flächen und öffentlichen Freiräume gestellt.

Ferner wies der Bürgermeister auf das Freizeitangebot für alle Generationen, das zu mehr Bewegung animieren solle: Den Bewegungspark, der sich hinter der Trampolinhalle befindet. Er enthält eine u. a. Kletterlandschaft für Kinder, ein Streetballfeld und eine Calisthenics-Anlage.

Viel Bedeutung misst Paul Wagener auch dem Schiedsamt „Schlichten statt Richten“ zu, das zur außergerichtlichen Streitbelegung beitrage und in Brauersdorf von dem Schiedsmann Erwin Rahrbach wahrgenommen werde. Aktuelle Meldungen würden sich auf den städtischen Online-Kanälen sowie den Netphener Nachrichten (NeNa) finden, die mit den Werbeblättern verteilt würden (Anmerkung: Ist auch online über wirSiegen möglich).

Der Bürgermeister wies weiterhin auf die Jubiläums-Ehrenkarte als Zeichen der Anerkennung für hohes bürgerschaftliches Engagement hin, die zu vielen Einrichtungen und zu Veranstaltungen vergünstigten Eintritt ermöglichen würde. Sie gelte für solche Engagierte, welche die wöchentliche geforderte Anzahl von fünf Stunden nicht oder nicht mehr erbringen würden, aber mindestens 25 Jahre ehrenamtlich aktiv gewesen seien.

Mit dem Hinweis auf die Bürgersprechstunde jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat und dem Gedenken an die verstorbenen Mitbürger beendete der Netphener Stadtchef seine aufschlussreichen Schilderungen und schloss mit einem herzlichen Glückauf.

Zur Unterhaltung erfreuten die Kinder des örtlichen Kindergartens mit einem interessanten Sketch, ferner wurde ein Film mit Luftaufnahmen über die Struktur deForstwirtschaft gezeigt.

Bei Kaffee. Kuchen und belegten Broten wurde noch manches interessante Gespräch geführt.



Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald

