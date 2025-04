Verkehrshinweise der Stadt Siegen – Baustellen in der 18. Kalenderwoche 2025

(wS/si) Siegen 25.04.2025 | In der kommenden Woche müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in Siegen und Umgebung mit Einschränkungen rechnen. Mehrere Baustellen sorgen für Sperrungen und Umleitungen. Die Stadt Siegen informiert über die aktuellen Maßnahmen:

In Gosenbach kommt es in der Oberschelder Straße (Höhe Hausnummer 32) zu einer halbseitigen Sperrung. Grund dafür sind laufende Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer. Die betroffene Strecke ist etwa 30 Meter lang. Die Bauarbeiten dauern weiterhin an, ein Endtermin ist noch nicht bekannt.

Im Kreisverkehr Schleifmühlchen in Siegen wird der Verkehr durch Ampeln geregelt. Die Frankfurter Straße ist in Fahrtrichtung Lindenberg voll gesperrt. Eine Umleitung ist über die Wetzlarer Straße eingerichtet. Diese Maßnahme soll voraussichtlich bis 2026 andauern.

In Siegen-Seelbach ist die Freudenberger Straße auf Höhe des Seelbacher Weihers (nach Hausnummer 671) aufgrund des Neubaus einer Zufahrt verengt. Auch hier ist das Bauende noch offen.

In der Heeserstraße sowie am Siegufer kommt es zu einer Vollsperrung. Betroffen ist die Fahrtrichtung zur Tiergartenstraße. Auch der angrenzende Radweg ist gesperrt. Die Umleitung führt über die Tiergartenstraße und den Parkplatz Heeserstraße zurück auf den Radweg. Die Arbeiten dauern bis Mai 2025.

In Achenbach wird ab dem 3. Juli 2024 eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Auf der Talbrücke Achenbach wird die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn gesperrt, sodass nur noch eine Spur befahrbar bleibt. Die Maßnahme soll bis April 2025 abgeschlossen sein.

Am Bürbacher Weg in Siegen beginnt am 28. April 2025 eine Vollsperrung zwischen den Einmündungen Südstraße und Siemensstraße. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen werden.

In Geisweid wird seit dem 31. März 2025 die Otto-Brenner-Straße zwischen den Hausnummern 1 und 38 saniert. Die Fahrbahn ist vollständig gesperrt. Anlieger können bis zum jeweils aktuellen Bauabschnitt zufahren. Die Maßnahme endet am 19. Mai 2025.

In Kreuztal sind seit dem 14. April 2025 sowohl die Stockbornstraße als auch der Einmündungsbereich der Bottenbacher Straße voll gesperrt. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis zum 3. Mai 2025 abgeschlossen sein.

Die Stadt Siegen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und empfiehlt, die betroffenen Bereiche wenn möglich weiträumig zu umfahren.

Symbolfoto