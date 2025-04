Maibaum markiert Startschuss für künftigen Dorfplatz in Wingeshausen

(wS/daw) Bad Berleburg 25.04.2025 | Die Idee wird im internen Kreis schon etwas länger bewegt, jetzt ist es an der Zeit, mit dem Vorhaben an die Öffentlichkeit zu gehen: Der Heimat- und Touristikverein Aue-Wingeshausen gibt offiziell den Startschuss für sein Projekt Dorfplatz in Wingeshausen bekannt. Das ehemalige Langenbach-Grundstück in der Wingeshäuser Ortsmitte – direkt gegenüber der Kirche – soll in der nächsten Zeit kontinuierlich und gemeinschaftlich zu einem Ort der Begegnung mit Aufenthaltsqualität ausgebaut werden.

Sozusagen die Auftaktveranstaltung für das Projekt ist das Aufstellen des Maibaums am kommenden Mittwoch, 30. April, ab 17 Uhr. Dazu ist die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen, Speisen und Getränke werden angeboten.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden wichtige Vorarbeiten geleistet, die Maibaum-Halterung ist bereits installiert. Aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern dürfte das aufgefallen sein. Das Grundstück, auf dem einst das ehemalige Hotel „Lindenhof“ stand, gehört mittlerweile der ev. Kirchengemeinde Wingeshausen, die bereits den Bereich um die Kirche mit dem Backhaus erheblich aufgewertet hat. Für den nun geplanten Dorfplatz hat der Heimat- und Touristikverein die Regie übernommen, mit im Boot ist auch der Dorfverein.

Die Vereine seien optimistisch, dass man das Projekt gemeinsam mit heimischen Unternehmen realisieren könne, sagt Olaf Willert vom Heimat- und Touristikverein. Aber man werde sich nicht unter Druck setzen. Nur so viel: „Vielleicht wird man nächstes Jahr um diese Zeit schon mehr sehen können.“ Ideen für die Gestaltung gebe es einige, konkretisiert habe man die Dinge noch nicht. Dafür sei es noch zu früh. Dennoch: Die Zielrichtung steht.

Fotos: Dorfverein Aue-Wingeshausen

.

