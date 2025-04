Bad Berleburg sucht den nächsten Flatterhelden

(wS/bb) Bad Berleburg 25.04.2025 | Was macht eigentlich einen Helden oder eine Heldin aus? So viel steht fest: Es ist nicht unbedingt immer die Superkraft oder die spektakuläre Rettung in letzter Sekunde – beim Flatterhelden-Preis geht es um etwas viel Wertvolleres: etwa Courage, Mut oder eine kleine Geste, die am Ende eine große Wirkung entfaltet. Deswegen sucht Bad Berleburg auch im Jahr 2025 wieder den nächsten Flatterhelden oder die nächste Flatterheldin. Dies können einzelne Kinder oder Geschwister sein, aber auch Freundesgruppen oder Vereine, die sich in besonderem Rahmen sozial engagiert haben – und damit in die Fußstapfen von Sophie, Hannes und Sina treten, den drei Flatterhelden aus den letzten drei Jahren mit jeweils sehr individuellen, berührenden Geschichten.

Drei Jahre, drei berührende Geschichten

So investierte Sophie Löwen 2022 viel Zeit, einer Mitschülerin die deutsche Sprache nahezubringen. Hannes Feige aus Weidenhausen hat während der Pandemie seinen Freunden kleine Geschenke an die Haustür gehängt. Und Sina Riedesel zeigte echtes Durchhaltevermögen, indem sie einen Teil ihrer Haare für eine Perücke gespendet hat, die für Mädchen oder Frauen mit kreisrundem Haarausfall gedacht ist. Was den nächsten potenziellen Flatterhelden ausmachen könnte, erklärt Initiatorin und Erzieherin Melanie Thiel-Rieger: „Beispielsweise können es Kinder sein, die sich aktiv gegen das Mobbing einer Person eingesetzt haben, in Ausnahmesituationen besondere Zivilcourage bewiesen oder mit kleinen Gesten Menschen eine große Freude oder Hilfe bereitet haben“. Die Jury, bestehend aus Melanie Thiel-Rieger, Klaus Aderhold, Doro Vetter, Lilli Nathe, Robin Thiel und Benedict Weinhold, prüft dann jede eingegangene Bewerbung mitsamt ihrer Hintergrundgeschichte. Vorgeschlagen werden können Kinder und Jugendliche zwischen fünf und zwölf Jahren aus Bad Berleburg und den umliegenden Dörfern. Der Flatterhelden-Preis findet seinen Ursprung im Kinderbuch „Filius Fledermaus“ von Melanie Thiel-Rieger, in dem eine kleine Fledermaus in ihrem Wald besonderen Mut bewiesen hat. Begleitet wird die mittlerweile vierte Verleihung wieder vom Jugendförderverein Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege Bad Berleburg.

Bewerbungsfenster ist ab sofort geöffnet

Ab sofort bis zum 11. Juli 2025 werden Vorschläge für den nächsten Flatterhelden oder die nächste Flatterheldin unter filius-fledermaus@web.de oder postalisch (Melanie Thiel-Rieger, Arfelder Hauptstraße 27, 57319 Bad Berleburg) entgegengenommen.

Die Verleihung findet im Rahmen des KNAX-Spielfests am 23. August 2025 statt – es warten tolle Preise und eine Überraschung für die ganze Familie.

Heimische Schulen und Kindergärten werden in den nächsten Tagen mit weiteren Informationsmaterialien und Plakaten ausgestattet. Auch über Instagram

(@filiusfledermaus) oder Facebook (Filius Fledermaus) teilt die kleine Fledermaus Filius regelmäßig Neuigkeiten.



Die diesjährige Jury freut sich über jede eingegangene Bewerbung für den Flatterhelden 2025. Foto: Jugendförderverein