Philharmonie Südwestfalen bei KulturPur33 Moderation: Michel Friedmann „Respekt“ So., 08. Juni 2025

(wS/si) Siegen 25.04.2025 | Respekt – ein Wort, das in der Musik ebenso essentiell ist wie im täglichen Miteinander. Ohne Respekt füreinander gibt es kein harmonisches Zusammenspiel, weder auf der Bühne noch in der Gesellschaft. Das exklusiv für KulturPur zusammengestellte Konzert widmet sich diesem zentralen Thema und zeigt eindrucksvoll, wie Musik Brücken baut, Verbindungen schafft und Hoffnung schenkt. Klanggewaltige Orchesterwerke und tief bewegende Melodien thematisieren Gegensätze wie Krieg und Frieden, Isolation und Gemeinschaft. Dabei sind klassische Werke von Dvořák über Rossini bis Beethoven, neu arrangierte Pop-Songs von Lennon bis Nena, aber auch Filmmusik von Star Wars bis Schindlers Liste zu hören. Unter der Leitung von Enrico Delamboye – international gefragter Dirigent mit Engagements u. a. bei den Münchner Symphonikern und der Volksoper Wien – entfaltet sich ein Programm, das über das Hören hinausgeht: Es hinterlässt ein Gefühl des Miteinanders, der Hoffnung und der Kraft, die in gegenseitigem Respekt liegt. Entwickelt wurde das Konzept – wie bereits im Vorjahr – von Musikvermittlerin Andrea Hoever.

Das Publikum verlässt das Zelt mit einer Botschaft, die nachklingt: Musik zeigt uns, dass Respekt nicht nur ein Wort ist, sondern eine Haltung, die unsere Welt verändern kann.



Moderator des Abends ist der deutsch-französische Jurist, Philosoph, Publizist und Autor Prof. Dr. Michel Friedman. Von 2000 bis 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und Herausgeber der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine sowie von 2001 bis 2003 Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Er engagiert sich gegen Rechtsradikalismus und für die Integration Geflüchteter, moderierte u. a. die Sendung Auf ein Wort bei der Deutschen Welle und Friedman im Gespräch im Berliner Ensemble sowie das Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss und die Veranstaltungsreihe Denken ohne Geländer (Hannah Arendt) im Jüdischen Museum Frankfurt am Main. Zuletzt war er in der Reihe Friedman spricht … in den Münchener Kammerspielen im Gespräch mit Gästen zu aktuellen Themen der Gegenwart zu sehen.

