Ypernstraße in Siegen: Motorrad in Flammen – Polizei ermittelt zur Brandursache (Update)

(wS/ots) Siegen 31.10.2024 | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31.10.2024) sind Polizei und Feuerwehr in die Ypernstraße in Siegen alarmiert worden.

Vor Ort stand gegen kurz nach 3 Uhr ein Motorrad der Marke Suzuki in Flammen. Durch das Feuer wurde auch das angrenzende Haus beschädigt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Eine Wohnung ist derzeit aufgrund der starken Rauchentwicklung unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Siehe wirSiegen-ERSTBERICHT

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!