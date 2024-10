Nächtlicher Großeinsatz am Fischbacherberg: Feuerwehr löscht Brand an Hochhaus in der Siegener Ypernstraße

(wS/red) Siegen 31.10.2024 | ERSTMELDUNG | In den frühen Morgenstunden des 31. Oktober 2024 wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brandereignis in Siegen-Fischbacherberg gerufen. Gegen 3 Uhr meldeten Anwohner ein Feuer in der Ypernstraße, in einem Hochhaus, in dem mehrere Familien wohnen.

Beim Eintreffen am Einsatzort fanden die Einsatzkräfte ein Motorrad im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses, das in Vollbrand stand. Die Flammen hatten bereits auf die Fassade übergegriffen und schlugen bis zur zweiten Etage hinauf, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Durch den schnellen und professionellen Einsatz der Feuerwehr gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und den Brand vollständig zu löschen.

Im Eingangsbereich sowie in den beiden darüber liegenden Stockwerken sind durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung Schäden entstanden. Dank der schnellen Alarmierung und Evakuierung konnten alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

