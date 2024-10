An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule: Umweltbewusst zur Schule durch neue Fahrradabstellanlage

(wS/si) Siegen 31.10.2024 | An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Weidenau (Standort Giersbergstraße) wurde jetzt für 36.500 Euro eine überdachte Fahrradabstellanlage errichtet. Sie ist die erste, die nach dem Beschluss von Fachausschüssen und Rat 2023, Fahrradabstellanlagen für weiterführende Schulen zu schaffen, umgesetzt wurde. Künftig werden solche Anlagen sukzessive an weiteren weiterführenden Schulen im Stadtgebiet, individuell an den Bedarf angepasst, errichtet. Denn es werden vermehrt E-Bikes genutzt. Gleichzeitig sollen die Anlagen auch einen Anreiz geben, umweltbewusst zur Schule zu kommen und auf das Auto zu verzichten.

Die neue Fahrradabstellanlage beim Lehrereingang an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule bietet Platz für insgesamt 15 Fahrräder. Sie können dort sicher und wettergeschützt abgestellt werden. Durch den neuen überdachten Stellplatz wurden die bereits vorhandenen Fahrradabstellplätze erweitert. Als nächstes steht der zweite Standort der Schule in der Kolpingstraße auf dem Plan.