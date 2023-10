Dein Date mit deinem Herzen – als Redner Janosch Boeck

(wS/jb) Hilchenbach 17.10.2023 | Janosch Boeck lädt ein: Persönlichkeitsentwicklung für den guten Zweck

Veranstaltungsdetails:

Datum: 28. Oktober 2023

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Aula der Carl-Kraemer Realschule Hilchenbach

Anmeldung erforderlich zwecks Bestuhlung: Telefon 0152-37111580 oder E-Mail an Janosch.boeck@gmx.de

Janosch Boeck: „Wann hattest du eigentlich, dass letzte Mal in deinem Leben ein Date und damit meine ich nicht irgendein Date mit einem anderen Menschen, für den du dich noch irgendwie schön gemacht hast oder für den du noch irgendetwas vorbereiten musstest?

Ich meine ein Date nur mit dir allein, nur mit dir und deinem Herzen. Ein absolut bedingungsloser und intensiver Austausch mit dir und deiner eigenen Liebe. Wenn es schon eine gewisse Zeit her ist, dann wird es endlich Zeit, sich wieder an die erste Stelle zu stellen und dich selbst auf ein Date einzuladen. So häufig machen wir uns schön, bereiten uns für jemanden vor und vergessen dabei, dass ein Treffen regelmäßig mit uns selbst so unfassbar einfach wäre.

Ungeschminkt, authentisch, ehrlich, einfach die nackte Wahrheit.

Mit wem denn, wenn nicht mit uns selbst. Ich meine, sind wir uns nicht selbst am aller nächsten.

Sind wir nicht die Menschen, welche morgens nach dem Aufstehen nackt vor dem Spiegel stehen und darüber entscheiden, ob wir uns, während wir uns betrachten in den Arm nehmen und uns liebe Sätze zu sprechen oder uns kritisieren und unser Spiegelbild bewerten.

Und genau deswegen, ist es wichtig, dass wir uns regelmäßig selbst Daten. Damit wir verstehen, dass wir Alle viel mehr sind als das, was wir sehen, während wir den Spiegel betrachten. Und weil ich dieses Thema so wichtig finde, habe ich einen ganz besonderen Abend ins Leben gerufen, Dein Date mit deinem Herzen “.

Ein ganzer Abend voller Persönlichkeitsentwicklung für dich und deinem Herzen.

Erlebe einen Abend voller Liebe, Lebensfreude, Glück und Erfüllung und verbinde dich mit dir auf einer Ebene, über welche du vielleicht selbst überrascht wärst.

Du darfst dich einfach zurücklehnen, zuschauen und das Bühnenprogramm genießen.

Dieser Abend, ist nur für dich Allein.

Also nutze diesen Abend, um dir so nah zu kommen wie noch niemals zuvor. Und habe vor allem eines dabei, Spaß.

-Verabschiede dich von negativen Gedanken

-Nimm dein inneres Kind an dich Hand und verbinde dich mit Ihm/Ihr

-Entscheide dich für Souveränität und Leichtigkeit, im Beruf, in der Familie und in deinem Herzen.

Ein ganzer Abend voller Persönlichkeitsentwicklung und das für den guten Zweck – Eintritt ist vollkommen kostenlos – Zu Gunsten von Café Patchwork Siegen, HandyCap Siegen und der Jugendfeuerwehr Hilchenbach.