Die Lavendeljahre – Lesung mit Sonja Roos in Neunkirchen

(wS/ne) Neunkirchen 06.10.2023 | Die schwerkranke Isabelle unternimmt gemeinsam mit ihrer Tochter Carole eine lang aufgeschobene Reise in die Vergangenheit. Dies verändert alles, auch das unterkühlte Verhältnis der beiden Frauen zueinander. Und auch Privatpfleger Ben ist mit dabei, wenn es in die malerische Landschaft der Provence geht, in der Isabelle vor dem Krieg ihre Kindheit verbrachte…

Ihren stimmungsvollen und tiefgründigen Roman „Die Lavendeljahre“ stellt die Altenkirchener Autorin Sonja Roos am Freitag, dem 10. November, in Neunkirchen vor. Zu der Lesung laden die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Neunkirchen sowie die Bibliothek herzlich ein.



Sonja Roos war bereits mit ihrem Roman „Der Windhof“, der im Westerwald spielt, zu Gast in Neunkirchen. Ihre Geschichten verbinden Generationen und handeln von starken Persönlichkeiten, die auch in schweren Zeiten ihren Mut nicht verlieren. Die Kulisse eines typischen provenzalischen Bergdorfs inmitten von Weinbergen, Mohn- und Lavendelfeldern verleiht diesem Roman das besondere Etwas. Doch vor allem die Handlung um Isabelle, die zwischen zwei Familien und zwei Ländern hin und hergerissen war und ihre Jugendliebe nie vergessen konnte, rührt. Kann die Reise ihre Fragen beantworten?

Die Lesung findet am Freitag, 10. November, um 19:30 Uhr im Otto-Reiffenrath-Haus in Neunkirchen statt und wird freundlich unterstützt von der Buchhandlung Braun, die den Abend mit einem Büchertisch begleitet. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich in der Bibliothek Neunkirchen sowie in der Buchhandlung Braun. Eintritt:

7,00 Euro Abendkasse

6,00 Euro Vorverkauf

1,00 Euro Ermäßigung mit Bibliotheksausweis

Kartentelefon:

02735 / 767-190 (Bibliothek Neunkirchen)

02744 / 933 63 06 (Buchhandlung Braun, Herdorf)

Kontakt:

bibliothek@neunkirchen-siegerland.de