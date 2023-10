„Fairer Talk für alle“: „Achten ganz bewusst darauf“

(wS/bb) Bad Berleburg 06.10.2023 | Die Stadt Bad Berleburg ist Fairtrade Town – und zahlreiche Kooperationspartnerinnen und -partner machen mit. Einzelhandel, Supermärkte, Dorfläden, Gastronomie, Dienstleister, Unternehmen – sie alle sind dabei. Und weitere Interessierte können sich jederzeit gerne anschließen. Doch warum lohnt es sich eigentlich mitzumachen? Im Rahmen der Serie „Fairer Talk für alle“ stellen sich die Partnerinnen und Partner vor – und erklären, warum sie von Anfang an dabei sind. Diesmal im Fokus: Stefanie Menn, Inhaberin von Berufsbekleidung Trapp in Bad Berleburg:

1. Warum seid ihr bei der Fairtrade-Town-Kampagne mit dabei? Es ist uns wichtig die Fairtrade-Town-Kampagne und damit das faire Handeln zu unterstützen. Der faire Handel ergänzt sich zudem gut mit dem Thema Nachhaltigkeit, das wir ebenfalls umsetzen – wir achten bei unseren Produkten deshalb ganz bewusst darauf.

2. Was macht euren Betrieb nachhaltig? Wie setzt ihr „Nachhaltigkeit“ um?

Das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Zum Beispiel sind nur die Lichter und Maschinen an, die auch wirklich benötigt werden. Wir kaufen keine neuen Verpackungen, sondern recyceln Verpackungsmaterial für den Versand von Produkten. Kleidung, die kleinere Mängel aufweist, zum Beispiel durch die Sonneneinstrahlung etwas ausgeblichen ist, wird bei uns nicht direkt aussortiert, sondern zunächst reduziert angeboten. Sollte die Waren dennoch nicht verkauft werden, spenden wir diese an wohltätige Organisationen. Darüber hinaus achten wir bei unseren Lieferanten auf Nachhaltigkeit. Ein schönes Beispiel hierfür sind Arbeitsschuhe, deren Sohlen aus recycelten Reifen bestehen.

3. Wie setzt ihr das Thema „Fairer Handel“ um?

Bei unseren Lieferanten achten wir auf den Nachweis einer Nachverfolgbarkeit der Lieferkette. Zudem natürlich auf bestimmte Siegel wie der „Grüne Knopf“. Zudem führen wir mehrere Marken, die Mitglieder in der Fairwear-Foundation sind und damit eine faire Produktion gewährleisten.

4. Welches faire und/oder nachhaltige Produkt würdet ihr empfehlen? Ich persönlich mag die Produkte von „FHB“ und „Greiff“ sehr gerne, diese sind auch nachweislich fair produziert.

Zudem hat man hier Ansprechpartner in Deutschland und somit einen guten Service. Gleiches gilt für die Marken „Atlas“ und „No Risk“, die zudem meiner Meinung nach sehr innvoativ in Sachen nachhaltiger Produktion sind. Diese stellen ihre Sohlen aus recyceltem Materialien her.