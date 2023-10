FLVW-Stützpunktkader versammeln sich in der Stählerwiese

(wS/ak) Kreuztal 29.10.2023 | Am letzten Freitag war es wieder soweit. Die neuen FLVW-Stützpunktkader sind erstmalig zusammen gekommen und haben gemeinsam in der Stählerwiese trainiert. Regina Freund, zuständig für die U14, freute sich über viele neue Gesichter aus dem Kreisgebiet. „So viele verschiedene Vereine hatte ich bisher noch nicht begrüßen dürfen. Es sind sowohl Kinder der LGK, als auch vom CLV Siegerland, TV Dresselndorf, TV Jahn Siegen und der LAG Siegen dabei gewesen“, lobte Freund die Bereitschaft zur vereinsübergreifenden Kooperation. Neben einem Warm-Up-Spiel standen insbesondere die Hürden auf dem Trainingsplan. Hier wurde sehr akribisch an der Technik gearbeitet.

Die Athlet*innen ab der U16 bis hin zur U20 hatte Stützpunkttrainer André Kahrweg eingeladen. Ein Novum: Zum ersten mal waren auch Sportler*innen aus Olpe und Lennestadt dabei. „Ich bin total froh, dass die Kolleg*innen aus Olpe und Lennestadt meiner Einladung gefolgt sind. Das Niveau der Gruppe wird damit nochmal deutlich gesteigert“, freute sich Kahrweg über die Verstärkung. Insgesamt trainierten 23 Athleten aus 7 verschiedenen Vereinen zusammen. Die bekanntesten Gesichter am Freitagabend in der „Stählerwiese“ waren die Kaderathlet*innen Maja Blagojevic, Hannah Bauermann (beide Ski Club Olpe), Ben Tröster (TSG Lennestadt), Lilith Stenger und Lukas Kasusch (beide LG Kindelsberg Kreuztal). „Wir haben heute viel mit Kleinhürden trainiert, um die Schrittmuster der Sprinter*innen zu festigen. Das hat in dieser Konstellation schon richtig Spaß gemacht“, fasste der Coach das Training zusammen.

Ab November trainieren dann beide Gruppen wieder in Siegen in der Kreissporthalle. Die ersten Wettkämpfe der Hallensaison stehen im Dezember auf dem Programm. Bis dahin muss aber noch einiges an Schweiß fließen.