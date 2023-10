Herbstlehrgang für talentierte Jung-Schiedsrichter im Sportcentrum Kaiserau

(wS/ksa) Siegen 18.10.2023 | In der Zeit vom 09.10.-13.10.2023 fand der traditionelle Herbstlehrgang des Verbandschiedsrichterausschusses (VSA) für talentierte Jung Schiedsrichter im Sport Centrum Kamen-Kaiserau statt. Die Schiedsrichtervereinigung Siegen -Wittgenstein war mit Nicole Hoffmann (SV Gosenbach), als einzige Frau unter den Teilnehmern, und Dean Seidel (SuS Niederschelden) im 27-köpfigen Aufgebot von talentierten Nachwuchs-Schiedsrichtern aus ganz Westfalen sogar doppelt vertreten.

Der Lehrgang wurde geleitet von Verbandsschiedsrichterlehrwart (VSL) Mario Schleicher (Hagen) und den Lehrstabsmitgliedern Swen Klotzsche (Lippstadt) und Jan Lohmann (Steinfurt).

Nach Anreise, Einchecken, Begrüßung, Kennenlernen und Mittagessen, fand am ersten Tag direkt der erste von drei Regeltests statt. Dazu kam ein Fitnestest auf Basis der Verbandsvorgaben, also eine beachtliche Hürde. Viele Teilnehmer mussten dabei erkennen, wie hoch auch die körperlichen Anforderungen im Spitzenbereich der westfälischen Schiedsrichter sind.

Nicole Hoffmann und Dean Seidel haben diesen Test problemlos absolviert. Ein Vortrag von Mario Schleicher zu den Anforderungen und Grundlagen an und für westfälische Nachwuchs-Schiedsrichter rundete fachlich, und einem Abendprogramm mit einer kleinen Olympiade gesellschaftlich, den Montag ab.

Der Dienstag startete mit der Besprechung der Inhalte und Ergebnisse des Regeltestes vom Vortag. Es folgte eine Gruppenarbeit, in welcher die Maßnahmen eines

Schiedsrichters während des Spiels (Kommunikation mit Lautstärke, Inhalt, Wortwahl, Präsenz am Tatort, Körpersprache, Körperspannung, Präsentieren von Karten) erarbeitet wurden. Es folgten praktische Übungen auf dem Sportplatz. Ein zweiter Regeltest, sowie eine abendliche nette Quizrunde ließen den zweiten Tag ausklingen.

Am Mittwoch stand die Besprechung des Regeltestes des Vortrages an. Anschließend wurden in Gruppenarbeit die Inhalte im Beobachter- bzw. Coaching-Gespräch erarbeitet.

Es folgte ein spezieller Regeltest anhand der Beurteilung von Video-Szenen. Mit dem Besuch des Westfalenpokalspiels SuS Kaiserau – Westfalia Rhynern endete der dritte Tag.

Der Donnerstag begann erneut mit der Besprechung der Inhalte und Ergebnisse des Regeltestes vom Vortag, bevor es ernst wurde. Alsdann absolvierten die Teilnehmer die

Abschlussprüfung, bestehend aus einem Regeltest und einer erneuten Laufprüfung.

Diese bestand aus Intervallen im Mittelstreckenbereich und 6 x 40 m Sprints mit jeweiligen Zeitvorgaben auf Bezirksliga-Niveau, die von Nicole Hoffmann und Dean Seidel locker gemeistert wurde. Am Nachmittag folgte die Vorstellung der Ergebnisse der Gruppenarbeiten im Plenum. Mit einem Kegelabend klang der vierte Lehrgangstag aus.

Am letzten Tag wurden die Ergebnisse des Prüfungs-Regeltests vom Vortag besprochen.

Es folgte abschließend die Vorstellung der Lehrgangsergebnisse und die Bewertung der Woche durch die Lehrgangsleitung und die Teilnehmer. Nach dem Mittagessen verteilten sich die jungen Schiedsrichter mit vielen neuen Erfahrungen und gestärkter Persönlichkeit zurück in die jeweiligen Kreise.

Die heimischen Vertreter gehörten in den letzten Jahren immer zu den Lehrgangsbesten.

Diese Tradition setzten die beiden diesjährigen Teilnehmer fort. Viele der heimischen Spitzenschiedsrichter haben den Herbstlehrgang des VSA als Sprungbrett genutzt. Zuletzt gelang dies aus dem Nachwuchslehrgang 2021 David Kleinstück (FC Hilchenbach), der schon 2 Jahre später in der Landesliga aktiv ist.



Die Fotos zeigen Nicole und Dean im Seminarraum und alle Teilnehmer vor dem Sportcentrum (Fotos: VSA)