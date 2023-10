Hexenhaus und Kinderspaß zum 330. Geburtstag im IRLE Brauhaus

(wS/ir) Siegen 19.10.2023 | Rot erleuchtet, mit Spinnweben bedeckt und gruseligen Gestalten an den Fenstern – so verwandelt sich das alte Fachwerkhaus der Irle Brauerei in den Tagen vor Halloween. Zum 330. Geburtstag der Irle hat sich Jan Klappert in diesem Jahr bereits einiges einfallen lassen. Neben der beliebten Altweiberparty gab es in diesem Jahr Live-Konzerte im Brauhaus, Tanz in den Mai, Vatertag und ein Zwickelfest, passend zum Bier der Brauerei. Für den Geschäftsführer ist eines klar: „Die Tradition ist das wichtigste Gut, das wir als Brauerei bewahren können. Das Zusammensein, das gemeinsame Anstoßen und Feiern, und auch die Feste, die schon vor Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten gefeiert wurden.“

Zum 330. Geburtstag der Irle lässt das Team der Brauerei nun einen weiteren Teil der Tradition in neuem Glanz erscheinen – oder man könnte eher sagen, in gruseligem Licht erstrahlen. Das alte Fachwerkhaus, ein fester Bestandteil des Geländes, der Geschichte und der Kooperation mit Dorfästhetik, spielt im herbstlichen Wetter eine besondere Rolle. Passend zur zweiten Auflage der Halloweenparty am 31. Oktober wurde das Gebäude in rotes Licht getaucht und mit Skeletten, gruseligen Monstern und Spinnweben geschmückt. Nichts für schwache Nerven!

„Letztes Jahr haben wir die amerikanische Tradition von Halloween bereits in unsere eigene Tradition integriert, und es war ein voller Erfolg! Kostümierte Wesen bevölkerten das gesamte Brauhaus, und die Party hatte das Potenzial, zu einer gruseligen Altweiberfete im Herbst zu werden. Und dieses Jahr wird es noch gruseliger, noch größer, und vor allem haben wir auch unsere erste Veranstaltung für die kleinen Gäste“, so Klappert. Eine Hüpfburg und ein Kinderprogramm gehören fast immer zu den Feiern der Irle, aber in diesem Jahr gibt es erstmals eine Feier nur für Kinder. Am 30. Oktober öffnet das Brauhaus um 17:00 Uhr seine Tore für kleine Monster, Hexen und Tunichtgute. Neben einer Halloween-Deko, einer hexenhaften Hüpfburg und einem Kürbisschnitzwettbewerb gibt es viele weitere Programmpunkte. Natürlich ist auch etwas für die Eltern dabei. Um sicherzustellen, dass genügend Kürbisse für alle Kinder vorhanden sind, können Sie sich kostenfrei unter der Nummer +49 159 048 327 60 mit einer kurzen Nachricht anmelden.

Für Erwachsene wird es am 31. Oktober wieder die gruseligste Nacht des Jahres. Ab 19:00 Uhr wird das gesamte Gelände der Irle zum Horrorkabinett und begrüßt im Brauhaus seine verkleideten Gäste mit speziellen Getränken, einem süßen und herzhaften Crêpes-Stand, DJ und vielen weiteren Extras. Zum krönenden Abschluss wird das beste Kostüm prämiert. Wer dabei sein möchte, kann sich im Vorverkauf bereits seine Karte sichern. Vorverkaufsstellen: Moanet in Siegen, Getränke Hoffmann in Kaan-Marienborn und das Irle Brauhaus.

Der Eintritt am 30. Oktober 2023 ist kostenfrei