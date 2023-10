„Ins Netz gegangen“ – Helberhäuser Bären stiften neue Fußballnetze

(wS/hi) Hilchenbach 16.10.2023 | Das lange Festwochenende im Juni dieses Jahres dürfte vielen Helberhäuserinnen und

Helberhäuseren noch in bester Erinnerung sein. Der gesamte Ort feierte mit vielen Gästen

und einem abwechslungsreichen Programm das 125-jährige Bestehen „ihrer“ Turn- und

Sportgemeinschaft TSG Helberhausen.

Unterhalb des Sportplatzes erinnert die Bepflanzung „125 TSG“ noch heute an die

Feierlichkeiten im Dorf. Und oben auf dem Sportplatz sind zwei weitere Erinnerungsstücke

dazu gekommen: Zwei frisch benetzte Fußballtore. Die neuen Netze sind ein Geschenk der

Bärengruppe Helberhausen, die beim „stehenden Festzug“ am Jubiläumssonntag in ihren

Kostümen und mit lauten Gesängen im Ort unterwegs war, um die Stimmung aufzulockern.

„Es war für uns ein Zusatzlauf zur Belustigung. Wir wollten uns dort gerne präsentieren, weil

man uns ja nur einmal im Jahr sieht“, erklärten die aktiven Mitglieder der Gruppe ihren

Einsatz an jenem Tag. Das eingenommene Geld wollten sie anschließend, wie immer, für

einen guten Zweck spenden – diesmal für einen Anlass in ihrem Heimatort. Über den

genauen Einsatz waren sich die jungen Männer schnell einig: „Da das Jubiläum eine

Sportveranstaltung war, kam die Idee, neue Netze für die Tore am Sportplatz zu kaufen,

denn die alten waren kaputt“. Gesagt, getan und für gut 300 Euro konnten neue Netze

gekauft werden. Etwas Unterstützung gab es bei der Umsetzung noch aus der

Stadtverwaltung. Montiert und eingespannt wurden die 3 x 2 Meter großen Netze

abschließend durch den Baubetriebshof. „Hier wurde in der letzten Woche auch schon fleißig

gekickt“ freuten sich die jungen Helberhäuser über ihre gelungene Investition. Gedanklich

sind „die Bären“ aber auch schon in ihrem nächsten Projekt, dem traditionellen Bärenlauf

und anschließenden Bärenball am 1. Januar 2024. Dazu laden sie jetzt schon herzlich ein.

Moritz Kuhly, Oliver Schmitt, Christof Menn, Jan-Martin Menn, Marco Hoffmann und

Dennis Dornhöfer als Teil der aktiven Bärengruppe „in Zivil“ sowie Finn Nüs im Bärenkostüm

stehen vor dem neuen Netz.