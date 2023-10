Niederschelden: Großeinsatz der Rettungskräfte – Wohnhaus in Flammen

(wS/red) Gosenbach 28.10.2023 | Am heutigen Samstagabend brach in Niederschelden ein Feuer im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Straße Knesberich aus, was einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach sich zog. Der Brandeinsatz begann gegen 19:50 Uhr.

Sechs Personen konnten sich glücklicherweise eigenständig aus dem brennenden Haus befreien. Bei ersten Angaben durch die Feuerwehr zeigten vier Personen Symptome von Rauchgasvergiftung und wurden umgehend vom Rettungsdienst behandelt.

Die Feuerwehr setzte ein Großaufgebot ein, um den Brandherd zu bekämpfen. Die Straße Knesberich sowie die Siegtalstraße in Niederschelden wurden vollständig gesperrt, um die Rettungsarbeiten ungehindert durchführen zu können. Der Einsatz wird voraussichtlich die gesamte Nacht dauern, da es notwendig ist, die Nachlöscharbeiten durchzuführen und die Situation zu stabilisieren.

Obwohl die Feuerwehr den Brand mittlerweile unter Kontrolle hat, ist das gesamte Wohnhaus schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach ersten Einschätzungen ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen durch die Polizei.

Ausführliche Infos folgen.

Bedingt durch den Einsatz musste die Siegtalstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Während des Einsatzes rettete die Feuerwehr eine Bartagame aus dem brennendem Haus

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

ZUM VIDEO