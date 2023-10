Rothaar-Laufserie AOK-Cup 2023- Abschluss mit dem HauBerg-Lauf am 28.10.2023 in Helberhausen

(wS/tsg) Hilchenbach 20.10.2023 | Inzwischen sind in der Rothaar-Laufserie AOK-Cup 2023 fünf von sechs Laufveranstaltungen erfolgreich absolviert. Die ausrichtenden Vereine der Wettkämpfe in Erndtebrück, auf dem Giller, in Eichen, Bad Laasphe und Aue-Wingeshausen konnten sich nach den Einschränkungen durch die Pandemie über wieder ansteigende Teilnehmerzahlen freuen.

Die große Siegerehrung im Erwachsenenbereich wird nach dreijähriger Unterbrechung wieder in der Braustube der Krombacher Brauerei stattfinden. Zu dem großen Event, das am 24. November 2023 stattfindet, sind alle erwachsenen Ausdauersportler der Rothaar-Laufserie AOK-Cup eingeladen, die an mindestens vier der sechs Wettbewerbe erfolgreich über die Ziellinie gelaufen, gewalkt sind. Die Siegerehrung für die Schülerinnen, Schüler und die Jugend findet im Anschluss an den letzten Lauf am 28. Oktober in Helberhausen in der Turnhalle statt.

In den Altersklassen (AK) sind viele erste Plätze bereits vergeben. Die Entscheidung, wer mit „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ dekoriert wird, fällt in verschiedenen Altersklassen teils auch erst beim letzten Lauf in Helberhausen. Franziska Espeter (TV Laasphe) wird, wenn sie in an den Start geht, ihren ersten Platz in der Altersklasse W30 sichern können, ansonsten könnte Ina Haas (ohne Verein) mit einem schnellen Lauf und dem Gewinn der Altersklasse von Platz 2 auf 1 rutschen. In der AK M60 kann Horst Grübener (TuS Deuz) nur mit einem Start seinen ersten Platz halten, denn Jürgen Stark (Dog Runners Germany) „lauert“ mit einem Punkt Rückstand auf Rang 2. Die höchste Altersklasse, die AK M70, wird von dem 84-jährigen Werner Stöcker (TuS Erndtebrück) angeführt.

Punktgleich auf Rang 2 (Differenzierung nur aufgrund der höherwertigen Einzelresultate von Werner Stöcker) liegt der 14 Jahre jüngere Bernd Loock (SF Hüttental). Für beide gilt, in Helberhausen an den Start zu gehen.

Zu dem Lauf in Helberhausen erwarten die Veranstalter sehr viele Aktive. Der erste Start (2 km) für alle Schülerinnen erfolgt um 13:35 Uhr, die Schüler gehen um 13:55 Uhr an den Start. Die 5 km- Läufer werden um 14:15 Uhr auf den Weg geschickt und die WalkerInnen folgen 3 Minuten später.

Die Allerjüngsten, die Bambinis, begeben sich – oft begleitet von Mama oder Papa – um 14:30 Uhr auf den 500–Rundkurs. Der 12 km-Hauptlauf wird um 15:20 h gestartet. Wie auch im vergangenen Jahr, als zum 25-jährigen Jubiläum des HauBerg-Laufes die Strecken mit dem Uhrzeigersinn gemeistert wurden, werden die Ausdauerathleten auch am letzten Oktober-Samstag in dieser Richtung in die schöne Natur rund um Helberhausen geschickt. Start und Ziel befinden sich auf dem Sportplatz in der Dorfmitte.

Nach dem Lauf wartet auf die Aktiven, Gäste und Betreuer das bekannte Kuchenbuffet der TSG-Frauen in der Turnhalle.

Direkt im Anschluss an die Siegerehrung des Helberhäuser Laufes dürfen sich die SchülerInnen und Jugendlichen auf die Ehrung im Rahmen des Laufcups freuen und die Finisher-Präsente in Empfang nehmen.

Alle Informationen zur Rothaar-Laufserie sind auf den Internetseiten www.rothaar-laufserie.de hinterlegt. Infos und Anmeldemöglichkeit zum HauBerg-Lauf der TSG Helberhausen, siehe www.tsg-helberhausen.de.

Fotos: HauBerg-Lauf 2022