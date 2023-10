Schwerer Unfall auf der A45 zwischen Haiger-Burbach und Wilnsdorf

(wS/red) Burbach – Wilnsdorf 17.10.2023 | Am heutigen Dienstagnachmittag kam es gegen 14:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A45 zwischen Haiger-Burbach und Wilnsdorf. Hier ist ein Smart auf einen LKW aufgefahren. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Smart schwer verletzt. Der Siegener Rettungshubschrauber Christoph25 war an der Einsatzstelle und hat die Schwerverletzte in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr aus ihrem Kleinwagen befreit. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen, es kam jedoch zum Stau in Fahrrichtung Dortmund.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000€.

Fotos: wirSiegen.de