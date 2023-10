Silvie Wentzell und Reinhard Sieblitz siegreich für Deutschland

(wS/st) Siegen 09.10.2023 | Hinter Silvie Wentzell (VTB Siegen) und Reinhard Sieblitz (TV Eichen) liegt ein ereignisreiches und sehr erfolgreiches Wochenende mit einem wahren Wettkampf-Marathon.

Am Freitag vertraten beide die deutsche Nationalmannschaft beim Länderkampf gegen die USA, Japan und England im niedersächsischen Einbeck. In einem spannenden und sehr langen Wettkampf setzten sich die Teams aus Deutschland sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern durch und feierten den Sieg ausgelassen. Dabei war Sieblitz an drei von sechs Geräten im Einsatz, Wentzell turnte einen vollen Mehrkampf und gewann auch die Einzelwertung der Frauen. Der erstmals in diesem Format ausgetragene Worldcup wird seine Fortsetzung voraussichtlich nächstes Jahr im amerikanischen Boston finden.

Gleichzeitig fand am nächsten Tag der Deutschland-Pokal statt, bei dem die Auswahlmannschaften der einzelnen Bundesländer gegeneinander antreten und den

deutschen Mannschaftsmeister ermitteln. Auch hier waren Wentzell und Sieblitz trotz der hohen Wettkampf-Belastung und nur kurzer Regeneration überaus erfolgreich und gewannen die deutschen Titel mit dem Westfalen-Team. Silvie Wentzell krönte diesen Wettkampftag zudem mit einem Sieg in der Einzelwertung. Neben dem Turner des TV Eichen verstärkte – wie im Vorjahr -Wolfgang Roth (TV Olpe) die Männermannschaft des WTB. Reinhard Sieblitz: „Wir sind sehr glücklich, dass wir den Titel des Vorjahres mit einer starken und fehlerfreien Mannschaftsleistung so erfolgreich verteidigen konnten, auch wenn uns die starke Konkurrenz dicht auf den Fersen war.“

Insgesamt also ein überaus erfolgreiches Wochenende für die Siegerländer Aushängeschilder des Turnsports.

Bericht und Fotos: Reinhard Sieblitz