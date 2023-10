Skifreunde Hüttental mit dem Rad über heimische Höhen

(wS/sfh) Siegen 04.10.2023 | Die Herbstradtour der Skifreunde Hüttental, die von Sportvorstand Bernd Loock organisiert und durchgeführt wurde, führte vom Startpunkt auf dem Bismarckplatz in Weidenau über Netphen zur Obernautalsperre. Nach einem kräftigen Anstieg zum Forsthaus Hohenroth ging es weiter über die historische Eisenstraße zum Giller, wo die taffe Radlergruppe auf einer Station der kulinarischen Wanderung der Stadt Hilchenbach bei tollem Herbstwetter eine erholsame Pause einlegen und herrliche Ausblicke genießen konnte.

Weiter ging es über die Höhen des Rothaarsteigs und des Siegerländer Höhenrings in Richtung Brachthausen. Anschließend legten die mit und ohne elektrische Unterstützung radelnden Skifreunde eine vom frischen Fahrtwind begleitete lange Abfahrt nach Müsen zurück. Nach einer kräftigen Stärkung in Kreuztal erreichte die Gruppe nach insgesamt rund 60 km Fahrstrecke und ca. 1.000 absolvierten Höhenmetern in Weidenau ihr Ziel.

Foto: Herbstradtour Skifreunde Hüttental