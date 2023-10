Stadt Siegen als „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ vergoldet

(wS/si) Siegen 18.10.2023 | Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat die Stadt Siegen als „fahrradfreundlichen Arbeitgeber“ in Gold re-zertifiziert, weil die Stadtverwaltung den Radverkehr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig fördert.

Auditor Andreas Bitter vom ADFC-Bundesverband übergab das EU-weite Siegel gestern (Dienstag, 17. Oktober) offiziell bei einem Pressetermin vor dem Siegener Rathaus an Bürgermeister Steffen Mues im Beisein von Dirk Helmes, Leiter der städtischen Personalabteilung, und Felix Hammerschmidt als Fahrradbeauftragten der Straßen- und Verkehrsabteilung. „Siegen hat sich als Fahrradstadt sehr gut weiterentwickelt und tolle Pionierarbeit geleistet“, gratulierte Andreas Bittner bei der Übergabe. Das EU-weite Siegel „Zertifizierter Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ wird in Deutschland ausschließlich durch den ADFC verliehen.

Erstmals hatte die Stadtverwaltung im Jahr 2020 das Zertifikat erhalten, damals in Silber. Bürgermeister Steffen Mues: „Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Anstrengungen, die Stadt insgesamt fahrradfreundlicher zu machen, so gewürdigt wird. In unseren Bemühungen um eine nachhaltige Mobilität werden wir nicht nachlassen.“

Mues bedankte sich bei der Personal- wie der Straßen- und Verkehrsabteilung, denn beide städtischen Abteilungen haben sich gemeinsam für die Zertifizierung engagiert.

Steffen Mues: „Das Besondere in Siegen ist, dass wir es trotz unserer Topographie geschafft haben, den Umstieg aufs Fahrrad bei den Beschäftigten innerhalb der Stadtverwaltung zu fördern.“ Der „Game Changer“, so Auditor Andreas Bittner, sei vor allem die städtische Kooperation mit Velocity, dem ersten öffentlichen E-Bike- Fahrradverleihsystem im Siegerland, seit neuestem auch mit E-Lastenrädern am Start. Die Stadt Siegen unterstützt das umweltfreundliche Mobilitätsangebot in Siegen, die städtischen Beschäftigten können beispielsweise für Dienstfahrten die Velocity-Bikes nutzen. „Davon wird auch rege Gebrauch gemacht“, so Steffen Mues weiter.

Die Zertifizierung als „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ unterstreicht die Entwicklung, die die Stadt Siegen in Bezug auf umweltfreundliche Mobilität in den letzten Jahren gemacht hat. Sie trägt dazu bei, den Umstieg auf das Fahrrad innerhalb der Stadtverwaltung zu fördern und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv dabei zu unterstützen, für Dienstfahrten oder den Arbeitsweg auf das Fahrrad umzusteigen. Deswegen hat sich die Stadt Siegen das Ziel gesetzt, Radwegeverbindungen im Stadtgebiet weiter zu verbessern:

„Bei unseren Baumaßnahmen kümmern wir uns daher nicht nur um die Verbesserung der Fahrbahn, sondern auch um das ‚Drumherum‘, um das Radfahren so angenehm und sicher wie möglich zu machen“, sagte Bürgermeister Steffen Mues.

Die Zertifizierung „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ des ADFC wurde erstmals im Jahr 2017 eingeführt, dafür müssen bestimmte Mindestanforderungen in sechs Themenbereichen wie „Information, Kommunikation, Motivation“, „Infrastruktur“ und „Service“ erfüllt werden.



ADFC-Auditor Andreas Bittner (3.v.l.) übergab gestern das Gold-Zertifikat an

Bürgermeister Steffen Mues im Beisein von Holger Poggel und Dr. Jens Kremer (ADFC

Siegen-Wittgenstein) sowie Felix Hammerschmidt und Dirk Helmes (Stadt Siegen) (v.l.n.r.)

(Foto: Stadt Siegen)