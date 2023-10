Ü-70-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein verteidigt souverän den „inoffiziellen“ Deutschen Meistertitel 2023 auf Kleinfeld

(wS/ü7) Siegen / Bochum-Wiemelhausen 03.10.2023 | Die Ü-70-Fußball-Kreisauswahl aus der Heimatregion konnte sich erneut bei den dritten „Inoffiziellen Deutschen Meisterschaften auf Kleinfeld“ den Titel eines Deutschen Meisters in dieser Altersklasse sichern. Damit setzten die Spieler der Ü-70-Altersklasse ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte der Oldies aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein fort. Dieser Erfolg folgt der Ü-65-Kreisauswahl, die ebenfalls im Jahr 2023 den Deutschen Meistertitel auf dem Kleinfeld gewonnen hatte.

Heinz-Jürgen Busch von der SG Wattenscheid 09 hatte als Veranstalter dieses Turniers ursprünglich 48 Ü-70-Teams aus ganz Deutschland eingeladen, von denen schließlich vier Mannschaften der Einladung gefolgt waren, obwohl einige Teams kurzfristig absagen mussten.

Aufgrund der erwarteten schlechten Wetterbedingungen wurde der Spielmodus kurzfristig geändert, und die Vorrunde wurde gestrichen. Stattdessen wurden die Halbfinalgegner per Los bestimmt. Die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein traf im Halbfinale auf die Kreisauswahl Bochum, während im zweiten Halbfinale die Kreisauswahl Berg gegen die Kreisauswahl Höxter antrat. Aufgrund des Wegfalls der Vorrunde wurde die Spielzeit von zweimal 8 Minuten auf zweimal 15 Minuten verlängert, und diese Spielzeit wurde auch für das Endspiel und das Spiel um den dritten Platz festgelegt.

Die Halbfinalspiele wurden zeitgleich angepfiffen. In der Partie zwischen KAW Bochum und KAW Siegen-Wittgenstein übernahmen die SI-WI-Spieler sofort die Initiative und legten Wert auf eine solide Abwehr. Libero Wolfgang Freund schaltete sich immer wieder in die Angriffsbemühungen ein und erzielte in der 6. Minute das 1:0. Kurz darauf erhöhte Hans-Joachim Klappert auf 2:0, und noch vor der Halbzeitpause schoss er nach Vorlage von Heinz-Bernd Freund das 3:0. Gösta Schild-Reinhardt erhöhte das Ergebnis auf 4:0. Mit dieser klaren Führung konnten die Spieler aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein ihre Kräfte für das Endspiel schonen und sicherten sich einen Platz im Finale.

Im zweiten Halbfinalspiel gewann die Kreisauswahl Berg gegen die Kreisauswahl Höxter nach einem Neunmeterschießen mit 3:2. Somit standen die Finalisten fest: die Kreisauswahl Berg und die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein.

Im Endspiel dominierten erneut die Ü-70-Oldies aus dem Sieger- und Wittgensteiner Land das Geschehen. Schon früh im Spiel erzielte Bernd Halbach nach Vorarbeit von Wolfgang Freund das 1:0. Das SI-WI-Team behielt die Spielkontrolle und erhöhte noch vor der Halbzeitpause auf 2:0, als Hans Joachim Klappert einen Rückpass eines Bergers Spieler erlief und am Torwart vorbeischoss. In der zweiten Halbzeit setzte Hans Joachim Klappert mit seinem vierten Tor das 3:0, und Heinz-Bernd Freund markierte den Schlusspunkt mit dem 4:0-Endspielsieg, womit die erfolgreiche Titelverteidigung gelang.

Nach dem Schlusspfiff setzte sofort starker Regen ein, was die Entscheidung für den geänderten Turnierablauf von den teilnehmenden Mannschaften als richtig bestätigte.

Das Endspielergebnis von 4:0 spiegelte die Überlegenheit der Ü-70-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein wider. Teammanager und Interimstrainer Heinz-Bernd Freund lobte die Leistung und den Erfolg seines Teams und betonte, dass sie heute in allen Aspekten des Spiels überlegen waren.

Der Titel des Deutschen Meisters wurde durch einen Pokal dokumentiert, den der Veranstaltungsverantwortliche Heinz-Jürgen Busch im Rahmen der Siegerehrung an den Mannschaftsführer der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein, Bernd Halbach, übergab.

Die folgenden Spieler traten für die Ü-70-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein an: Hans-Jürgen Wolf (TSV Siegen), Rolf Woicik (FC Hilchenbach), Lothar Blecher (FC Hilchenbach), Heinz-Jürgen Fick (SG Hickengrund), Burkhard Holzhauer (VfB Wilden), Heinz-Bernd Freund (TSV Siegen), Wolfgang Freund (TSV Siegen), Bernd Halbach (Borussia 07 Salchendorf), Hans Joachim Klappert (TuS Wilnsdorf-Wilgersdorf), Gösta Schild-Reinhardt (TSV Siegen), Hans-Georg Schmidt (TuS Eisern) und Jürgen Sartor (TuS Eisern).

Das Foto zeigt den „inoffiziellen“ Ü-70-Deutschen Meister 2023, die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein.

Hintere Reihe von links:

Rolf Woicik, Bernd Halbach und Wolfgang Freund

Mittlere Reihe von links:

Karl-Helmut Meiser, Heinz-Bernd Freund, Jürgen Sartor, Heinz-Balzer, Lothar Blecher und Ulrich Künkler

Vordere Reihe von links:

Hans-Jürgen Wolf, Hans Joachim Klappert, Burkhard Holzhauer, Heinz-Jürgen Fick und Hans-Georg Schmidt

Auf dem Bild fehlt Schiedsrichter Jürgen Hartmann

