Vollsperrung: Alleinunfall auf der L905 zwischen Hünsborn und Wenden

(wS/red) Wenden 19.10.2023 | Erstmeldung | Eine Pkw-Fahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Hünsborner Straße in Wenden verletzt worden. Die Frau war gegen kurz vor 20 Uhr von Hünsborn kommend in Richtung Wenden unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich neben der Straße überschlug. Das Auto blieb am Dach liegen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden an der Einsatzstelle. Glücklicherweise war die Pkw-Fahrerin nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte selbständig ihr Fahrzeug verlassen. Die Straße war zum Zeitpunkt des Unfalls nass.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de