50 Jahre Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer – Wanderausstellung eröffnet im Kreishaus

(wS/si) Siegen 07.11.2023 | 1970 nahm Heinz Röcher aus Büschergrund das erste Mal am Jugendaustausch zwischen dem Altkreis Siegen und Emek Hefer in Israel teil. Da ahnte der damals 18-Jährige noch nicht, wie sehr diese Reise sein späteres Leben beeinflussen würde. Zwei Jahre später ist Heinz erneut in Israel, lernt dort Ruthy kennen, reist mit ihr und mit wenig Geld in der Tasche quer durchs Land, schläft im Schlafsack unter freiem Himmel. Heute ist das Paar verheiratet, hat zwei Kinder, eines wurde in Israel geboren, das andere in Siegen-Wittgenstein.

Die Geschichte von Heinz und Ruthy Röcher ist eine derer, die die Partnerschaft zwischen Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer geschrieben hat und die in der Ausstellung „50 Jahre Partnerschaft“ vorgestellt wird. Die Wanderausstellung wird jetzt im Foyer des Kreishauses gezeigt.

„Diese Ausstellung zeichnet die fünfzigjährige Partnerschaft zwischen Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer nach. Mit eindrucksvollen Geschichten, insbesondere auch von Personen, die die Partnerschaft geprägt haben“, sagt Landrat Andreas Müller zur Eröffnung. „Die Partnerschaft ist für uns etwas ganz besonderes und liegt uns sehr am Herzen. Besonders auch deshalb, weil sie nach dem zweiten Weltkrieg die erste Partnerschaft zwischen zwei Kreisen in Israel und Deutschland war.“

Die Ausstellung soll die 50-Jährige Partnerschaft zwischen den Kreisen bekannter machen. Auf dreizehn Roll-Ups wird sie vorgestellt, nicht in Form einer Chronologie, sondern anhand persönlicher Berichte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Austauschprogramme. QR-Codes auf den jeweiligen Roll-Ups führen auf die Homepage www.50-jahre-partnerschaft.de. Dort gibt es dann zahlreiche Texte, Videos und Audio-Dateien. Die Inhalte sind in Rubriken unterteilt wie „Jugendaustausch als Brücke“, „Lebenslange Verbindungen“ oder „Die Bedeutung der Überlebenden der Shoa für die Partnerschaft“. Zwei der Roll-Ups sind dem Jugendaustausch zwischen Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer gewidmet. Mit ihm wurde der Grundstein für die Partnerschaft gelegt, als 1966 Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus Siegen-Wittgenstein nach Emek Hefer reisten und dort erste Kontakte knüpften.

„Diese Partnerschaft ist etwas, worauf der Kreis Siegen-Wittgenstein stolz sein kann. Es ist eine besondere Partnerschaft was ihre Länge, aber auch ihre Vitalität und Verbundenheit angeht“, sagt Heiner Giebeler. Er war langjähriger Geschäftsführer des Kreisjugendrings und hat die Ausstellung gemeinsam mit Kreisarchivar Thomas Wolf und Werner Stettner ,ehemaliger katholischer Vorsitzender der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, erarbeitet.

„Mit dieser Ausstellung sind längst nicht alle Geschichten der Partnerschaft erzählt“, so Heiner Giebeler weiter. Denkbar wäre es für die Organisatoren der Ausstellung, künftig weitere Inhalte auf die Homepage zu laden.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Kreishauses im Foyer besucht werden – montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00 Uhr.

Ab dem 4. Dezember ist die Wanderausstellung dann im Bürgerhaus in Bad Berleburg zu sehen. Weitere Stopps sind in der Sparkasse Neunkirchen und in Kreuztal geplant. Die Ausstellung kann auch jederzeit online unter www.50-jahre-partnerschaft.de angeschaut werden.

Landrat Andreas Müller eröffnet die Ausstellung: „Die Partnerschaft ist für uns etwas ganz besonderes und liegt uns sehr am Herzen.“ Heiner Giebeler (im roten Hemd): „Diese Partnerschaft ist etwas, worauf der Kreis Siegen-Wittgenstein stolz sein kann“