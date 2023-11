Bergknappenkapelle Niederschelden: Adventskonzert erstmals in der Richerfeldhalle in Siegen-Eiserfeld

(wS/Si) Niederschelden 29.11.2023 | Adventskonzert erstmals in der Richerfeldhalle

Schweren Herzens hat sich das Orchester für einen Ortswechsel entschieden, es geht vom Schulzentrum „Auf der Morgenröthe“ erstmals in die Kulturhalle (Aula) der Richerfeldschule in die Talsbachstr. 33, 57080 Siegen-Eiserfeld. Ausschlaggebend für diesen Ortswechsel ist ein tragischer Unfall der sich nach dem Adventskonzert 2022 ereignete. Eine Person stürzte damals auf der Eingangstreppe und zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie leider einige Zeit später an den Folgen dieses tragischen Unfalls verstarb. Da viele Besucherinnen und Besucher bereits seit Jahren über die hohe Treppe verärgert sind und für die Anfahrt auch bereits ein Fahrzeug nutzen, hoffen wir, dass unsere treuen Besucher nun auch den Weg zur Richerfeldschule nach Eiserfeld nicht scheuen und mit uns umziehen.

Eintrittskarten sind bei allen aktive Musikerinnen und Musikern, aber auch online in unserem Ticketshop unter www.vmb-tickets.de und an der Abendkasse erhältlich. Wir freuen uns dem Publikum am 10. Dezember 2023, um 16.00 Uhr, wieder ein großartiges Konzertprogramm anbieten zu können.

Sven M. Hellinghausen, der musikalische Chef und Dirigent der Bergknappen hat auch in diesem Jahr wieder ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Zum Vortrag kommt mit der Ouvertüre „König Drosselbart“ ebenso ein Klassiker der konzertanten Blasmusik, wie das von Gustav Holst vertonte Gedicht „In The Bleak Mid-Winter“. Bei „The Magic Flight“ steht eine zauberhafte Reise durch die Lüfte im Mittelpunkt, der Komponist Günther Fiala gewann mit diesem Musikstück den 1. Preis beim Kompositionswettbewerb 2021 des Niederösterreichischen Musikverbandes. Weitere Titel, selbstverständlich auch des volkstümlichen- und des weihnachtlichen Genres runden das Programm ab.

Mit von der Partie ist auch der Nachwuchs der Niederschelder, die „Zwergknappen“, sie werden erstmals gemeinsam mit einer Bläserklasse des Gymnasiums Auf der Morgentöthe für weihnachtliche Töne und vorfestliche Stimmung in der Richerfeldhalle sorgen.

Wir würden uns über viele Besucherinnen und Besucher sehr freuen und sie gerne persönlich am 2. Advent in der Richerfeldhalle begrüßen.

Fragen und Auskunft: Carsten Daub 0151/54847686.

Tickets: www.vmb-tickets.de

