Ambulant Betreutes Wohnen in Siegen: Adventsbasar lockte viele Interessierte in die Sandstraße

(wS/dia) Siegen 30.11.2023 | Kerzenvariationen, kreative Holzarbeiten, bedruckte Kissen, Windlichter, Näharbeiten – allesamt Unikate, die von den Teilnehmern der Tagesstruktur des Ambulant Betreuten Wohnens in der Siegener Sandstraße für den diesjährigen Adventsbasar handgefertigt worden waren. Seit Ende September waren die verschiedenen Kreativgruppen im Rahmen des Tagesstrukturangebots der Diakonie Soziale Dienste aktiv, haben gewerkelt, gebastelt und dekoriert, damit alles rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit fertig war.

„Das hier ist ein echtes Herzensprojekt. Die Begeisterung bei den Klienten zu sehen und den Stolz auf das, was sie geschafft haben, das ist schon etwas ganz Besonderes“, schwärmt Sybille Becker vom Kreativteam der Einrichtung. Neben dem großen Sortiment an handgefertigter Deko war auch eifrig eingekocht und gebacken worden. In hübschen Gläsern wurden so Quittengelee und Apfelmus zum Verkauf angeboten, ebenso wie selbstgebackene Weihnachtsplätzchen.

„Unsere Gäste erhalten hier von Montag bis Freitag ein abwechslungsreiches Angebot an kreativer Beschäftigung“, stellt Johannes Hegel, Leiter der Einrichtung, die Arbeit der niedrigschwelligen Tagesstruktur (kurz LT24) vor. Dabei wird das Programm von Sybille Becker und ihrem Kollegen Frank Kutschke, der als Arbeitstherapeut besonders die Werkarbeiten betreut, auf Wünsche und Anregungen der Klienten abgestimmt. „Durch die feste Tagesstruktur werden Selbstvertrauen und Resilienz der Menschen gefördert, die dem Arbeitsmarkt noch nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen und ein tagesstrukturierendes Angebot benötigen“, führt Hegel den pädagogischen Ansatz weiter aus.

Vom Erlös des Verkaufs werden neue Materialien angeschafft. Denn es gibt schon weitere Pläne. So sollen auch einige Artikel auf dem Siegener Weihnachtsmarkt verkauft und vielleicht auch ganzjährig an verschiedenen Orten handgefertigte Kunstartikel angeboten werden. „Das hat richtig Spaß gemacht“, freut sich eine Klientin und betrachtet voller Stolz den langen Verkaufstisch.

Für Gäste, Besucher und Kunden gab es auch frischen Kaffee und ein buntes Buffet mit Kuchen, Plätzchen und Torten – natürlich alles selbstgebacken.

Viele schöne Dinge haben Teilnehmer der Tagesstruktur des Ambulant Betreuten Wohnens der Diakonie Soziale Dienste in den zurückliegenden Monaten gefertigt. Beim Adventsbasar in der Sandstraße fanden die Sachen großen Anklang.



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier