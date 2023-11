BiggePhila 2023 – Briefmarken- und Münzen-Börse in der Stadthalle Olpe

(wS/bp) Olpe Netphen Siegen 13.11.2023 | Am Sonntag, den 26. November 2023 findet von 10.00 bis 15.00 Uhr die BiggePhila – eine Briefmarken- und Münzen-Börse – in der Stadthalle Olpe, Pannenklöpperstraße 4 (für Navi und Parkplatz Felmicke 48), statt.

In Kooperation mit den Briefmarkenfreunden Netphen e.V. und dem Verein für Briefmarkenkunde und Postgeschichte Siegen 1908 e.V. richten die Briefmarkensammler Olpe e.V. diese Veranstaltung wieder gemeinsam aus.

Verkehrsgünstig am Autobahnkreuz A4/A45 gelegen, erwartet alle Sammler ein großes Angebot an Briefmarken, Münzen, Medaillen, Banknoten, Ansichtskarten sowie Orden und Ehrenzeichen. Die Veranstalter gehen davon aus, dass Händler und Besucher aus einem Umkreis von über 100 km anreisen werden. Die Verbandsprüfer für Briefmarken, Münzen sowie Orden und Ehrenzeichen des Verbands Philatelistischer Prüfer e.V. (VP) Axel Dörrenbach (Düsseldorf) sowie Thilo Nagler (Siegen) stehen an diesem Tag für die philatelistische und numismatische Bewertung zur Verfügung und geben Tipps für eine Veräußerung von Briefmarken- und Münzen-Sammlungen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein. Eine Tombola mit philatelistischen und numismatischen Preisen wird es ebenfalls geben. Kataloge aller Sammelgebiete, aber auch Prüfgeräte, Zeitschriften und umfangreiches Informationsmaterial stehen bereit. Der Eintritt ist wie immer frei.

Verkaufs- und Tauschtische werden gegen Voranmeldung zu je 5,00 Euro vermietet. Aufbau ab 9.00 Uhr, Einlass für Besucher ab 10.00 Uhr. Nähere Informationen sind erhältlich bei Gregor Fellenberg, Telefon: 0 27 23 – 34 76 oder Email: info@biggephila.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.biggephila.de