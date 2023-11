Christstollen aus dem Öalcher Backes für die Adventszeit

(wS/huv) Freudenberg 07.11.2023 | Seit vielen Jahren werden im Öalcher Backes kurz vor der Adventszeit Christstollen in verschiedenen Größen (250g, 500g, 1000g) nach traditioneller Rezeptur gebacken und auch in diesem Jahr wird das Backteam des Heimat- und Verschönerungsverein Alchen den Brauch fortsetzen.

Am Samstag, 18. November, steht das Gebäck zwischen 10.00 und 12.00 Uhr zur Abholung bereit, wobei die Vorbestellungen für die mit Puderzucker bedeckten Stollen bis

kommenden Samstag, 11. November, erfolgen können.

Alfons Täufer nimmt die Bestellungen täglich zwischen 17.00 und 19.00 Uhr telefonisch (Tel. 0271 37 57 351) entgegen und darüber hinaus auch per E-Mail (alfons.taeufer@t-online.de).

Das Foto zeigt den Ofen aus dem Alcher Backes mit Christstollen.