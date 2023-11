Ehrenamtliche Renovierung des Feuerwehrgeräthehauses in Netphen-Grissenbach

(wS/red) Netphen – Leserbrief von Thorsten Görg 15.11.2023 | Nachdem man von der Stadt Netphen seit 8 Jahren vertröstet wird,das man das neue Feuerwehrgerätehaus der in der Vision der Stadt zusammen gelegten Einheiten Grissenbach und Nenkersdorf zur Einheit des oberen Siegtals in Netphen-Nenkersdorf bauen wird (bis jetzt alles nur heiße Luf ) es gibt bis jetzt noch nicht mal einen geeigneten Bauplatz oder gar einen genehmigten Bauantrag, haben sich sie Kameraden/innen der Löschgruppe Grissenbach entschieden, ihrem in die Jahre gekommenden Gerätheaus einen neuen Innen Anstrich zu verpassen.

In vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit haben es die Mitglieder/innen geschafft , dem alten,, so eben noch“ den Sicherheitsbestimmungen entsprechenden Geräthehaus, ein freundliches Gesicht zu verpassen.

Eigentlich ja Unsinn,da ja bald neu gebaut werden soll. Man möchte sich aber, dort wo man seinen ehrenamtlichen Dienst tut, auch wohlfühlen.

Gemeinsam mit den Kameraden/innen der Löschgruppe Nenkersdorf hofft man immer noch, auf ein baldiges positives Signal der Stadt Netphen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Fotos: Thorsten Görg