Hier gelingt Vereinbarkeit von Familie und Beruf: BIKAR METALLE erneut als familienfreundlich zertifiziert

(wS/bi) Bad Berleburg 22.11.2023 | Das Wittgensteiner Familienunternehmen BIKAR METALLE GmbH aus Raumland wurde erneut mit dem Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ vom Kompetenzzentrum Frau & Beruf Siegen-Wittgenstein/Olpe, kurz Competentia NRW, ausgezeichnet. Das Zertifikat bestätigt, dass bei BIKAR Familienfreundlichkeit gelebt wird und Mitarbeitende vielfältige Optionen haben, Familie & Beruf in allen Lebenslagen unter einen Hut zu bringen.

„Schon im Rahmen der Erst-Zertifizierung im Jahr 2022 haben wir festgestellt, dass viele Aspekte, die ein familienfreundliches Unternehmen ausmachen, für uns eine Selbstverständlichkeit sind. Wir sind stolz darauf, dass wir seitdem unsere Angebote sogar noch erweitern und neue Ziele erreichen konnten“, fasst Personalleiterin Annalena Moll-Göbel den Zertifizierungsprozess zusammen.

Dabei geht es nicht nur um die Balance zwischen Leben und Arbeiten bei Ereignissen der Familienplanung, sondern auch um persönliche und schnelle Hilfe bei sensiblen Themen wie die Beratung zum Thema „Pflege von Angehörigen“.

Dafür hat sich Moll-Göbel kürzlich sogar zum betrieblichen Pflege-Guide ausbilden lassen. Auch interne Kommunikation und einfacher Zugang zu relevanten Informationen sind ein Thema, ebenso wie die Förderung einer vielfältigen und inklusiven Arbeitsumgebung.

Mitarbeitende im Fokus: Individuelle Lösungen und Benefits

Die Mitarbeitenden und ihre individuellen Themen stehen dabei ganz im Vordergrund. Es werden immer sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um Lösungen zu finden. Die Geschäftsführung bei BIKAR sieht darin auch ganz klar ein Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber und möchte dies auch für die Werbung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen: „Diese ganzen Benefits und individuellen Lösungen möchten wir natürlich auch über unsere Belegschaft hinaus nach außen tragen und freuen uns umso mehr, dass mit dieser Zertifizierung ein weiterer Schritt dafür getan ist!“

BIKAR METALLE: Unternehmen mit Tradition und Zukunft

BIKAR METALLE ist weltweit eines der führenden Unternehmen im Handel mit Aluminium, Kupfer, Messing, Rotguss, Bronzen, Sonderlegierungen und Kunstoffen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen ca. 800 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten im In- und Ausland. Trotz der enorm gestiegenen Anzahl an Mitarbeitenden und der voranschreitenden Internationalisierung, ist es für die Geschäftsführung und ihr Führungsteam weiterhin eine Herzensangelegenheit, für alle mehr als nur ein Arbeitgeber zu sein.

Das Zertifikat wurde Mitte November im Raumländer Verwaltungsgebäude von BIKAR überreicht.

V. l. n. r.: Josefine Becker, Marketing Assistant BIKAR METALLE, Annalena Moll-Göbel, Chief HR Officer BIKAR METALLE, Sabine Bartmann, ProjektleitungKompetenzzentrum für Frau & Beruf Region Siegen-Wittgenstein/Olpe und LenaGrosch, Marketing Managerin BIKAR METALLE