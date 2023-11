Hilchenbacher Fotokalender 2024 „Faszination Wasser“

(wS/hi) Hilchenbach 28.11.2023 | Das Element Wasser in all seinen unterschiedlichen Formen – als ruhiger See, lebhaft sprudelnde Fontäne oder aufsteigende Nebelschwaden – fasst der

Hilchenbacher Fotokalender 2024 eindrucksvoll zusammen. Bürgerinnen und Bürger konnten bis Mitte Oktober ihre Fotografien zum Thema „Wasser“ einreichen. Die Mitarbeiterinnen der Touristik-Information begannen anschließend mit der Auswahl der finalen Bilder und der Erstellung des Kalenders. „Das war in diesem Jahr besonders aufwendig“, verraten sie. „Denn durch den Cyberangriff waren zunächst alle gespeicherten Einsendungen verschwunden. In mühevoller Arbeit konnten die Fotografinnen und Fotografen der ausgewählten Bilder jedoch herausgefunden werden.“

Erhältlich ist der neue Fotokalender zum Preis von 5,00 Euro im Buchladen „Bücher buy Eva“ in Hilchenbach, bei „Misiak Präsent“ in Dahlbruch und natürlich in der Touristikinformation Hilchenbach. Mitarbeiterin Susanne Träger gibt dazu noch den wertvollen Hinweis: Alle Einsenderinnen und Einsender einer oder mehrerer Fotografien erhalten in der Touristik-Informationen einen Kalender zum vergünstigten Preis“.

Foto: Stadt Hilchenbach

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier