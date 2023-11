Kletternachwuchs des DAV Siegerland mischt in NRW vorne mit

(wS/dav) Siegen 03.11.2023 | Am 28. Oktober ging die diesjährige Kids-Cup-Wettkampfserie im Sportklettern in Köln-Chorweiler zu Ende. Die Kids-Cup-Serie entspricht den Nordrhein-Westfalenmeisterschaften in der Kombination der drei Disziplinen Bouldern, Seil- und Speedklettern und besteht aus insgesamt vier Kletterwettkämpfen. Zwölf Nachwuchskletterinnen und -kletterer gingen für den DAV Siegerland in den Altersklassen U10, U12 sowie U14 an den Start.

Erfolgreichster Kletterer aus Siegerländer Sicht war Moritz Varnhorn (12), der einen Wettkampf im August in Köln-Wesseling nach einem starken Auftritt unerwartet gewann. In der Serien-Gesamtwertung erkletterte er sich schließlich einen Podiumsplatz und landet auf Rang 3.

Die ebenfalls 12-jährige Frieda Jüngst erreichte mit dem dritten Platz ebenso ein Spitzen-Ergebnis in der Gesamtwertung. Auch der jüngste Kletternachwuchs in der Altersklasse U10 bewies dieses Jahr mit drei Top 5 – Ergebnissen, dass der DAV Siegerland im Sportklettern zu den erfolgreichsten Vereinen in NRW zählt.

Die Gesamtwertung der Kids-Cup-Serie NRW 2023

Jugend E (U10)

4. Platz: Charlotte Varnhorn

5 Platz: Mariella Achenbach

16. Platz: Liz Reitmeier

4. Platz: Louis Meusch

7. Platz: Henner Jüngst

7. Platz: Karl Wunderlich

11. Platz: Hannes Stenger

21. Platz: Adrian Schael

Jugend D (U12)

22. Platz Frieda Schrage

12. Platz Samuel Schael

Jugend C (U14)

3. Platz: Frieda Jüngst

3. Platz: Moritz Varnhorn