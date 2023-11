Kreisjugendtag 2023 – Sportjugend stellte den Austausch in den Fokus

(wS/ks) Siegen 08.11.2023 | Sowohl personell als auch inhaltlich gab es einige Neuigkeiten beim Kreisjugendtag der Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein. Dieser fand am 27.10.2023 in der Sporthalle des TuS Hilchenbach statt. Knapp 40 Vereinsvertreter*innen waren der Einladung der Sportjugend gefolgt und nutzten den Abend, um sich über die unterschiedlichen Tätigkeiten der Sportjugend in den Jahren 2021 und 2022 zu informieren.

Die unterschiedlichen Schwerpunkte umfassten die Vereinsarbeit mit all ihren Beratungs- und Qualifizierungsangeboten, den Bereich Kindertagesstätten, den Bereich Schule, den Bereich Netzwerk und die Jugendverbandsarbeit. In Zukunft will man sich weiterhin auf diese Schwerpunkte fokussieren. Speziell der Ganztag und die Verknüpfungspotenziale mit Sportvereinen sollen hier einen größeren Stellenwert erhalten.

Bei den Vorstandswahlen gab es kleine Änderungen im Team rund um die wiedergewählte Vorsitzende Petra Trogisch. Die bisherigen Beisitzerinnen Anna-Lena Fischer (TuS Dotzlar) und Lena Weyandt (TuS Erndtebrück) wurden mit großem Dank für Ihren Einsatz verabschiedet. Dafür konnte man mit Sonja Steinmetz vom TVE Dreis-Tiefenbach und Cecile Kreutz vom SV Gosenbach und ehemalige FSJlerin der Sportjugend für kompetente Nachfolgerinnen im Vorstand sorgen. Das Team besteht nun aus Petra Trogisch (Vorsitzende), Andreas Send (Stellvertr. Vorsitzender), Markus Flender (Kassierer), Nathalie Klein (Jugendsprecherin), Lina Geisweid, Inken Lindhof, Cecile Kreitz, Monika Kreutz, Nadine Nehring, Sonja Steinmetz, Jutta Mühlnickel und Ralf Herring (alle Beisitzer*innen). Vervollständigt wird die Sportjugend durch die Geschäftsstellenmitarbeiter Nadine Dietrich und Daniel Ruiz.

Neben den unterschiedlichen Berichten und den Vorstandswahlen stand dieses Mal vor allem der Austausch untereinander im Mittelpunkt der Veranstaltung. An fünf verschiedenen Stationen konnten die Anwesenden sich unter der Moderation des gesamten Sportjugend-Teams zu den Themen Vernetzung, Informationsweitergabe / Digitalisierung / Social Media, Fördermöglichkeiten, Kinderschutzkonzepte / Prävention sexualisierte Gewalt, Integration, Inklusion und Netzwerkgestaltung informieren bzw. austauschen. “Das Konzept fand so großen Zuspruch, dass wir überlegen, wie wir dieses Angebot beim nächsten Kreisjugendtag weiter ausbauen können”, so Vorsitzende Petra Trogisch im Anschluss an die Veranstaltung.

Für das Jahr 2024 kündigte Daniel Ruiz, Fachkraft für Kinder- und Jugendsportentwicklung, regionale Treffen in allen Teilen des Kreises Siegen-Wittgenstein an. Dort soll das, was auf dem Kreisjugendtag begonnen wurde fortgesetzt und den Vereinen detaillierte Informationen und die Möglichkeit zum Austausch angeboten werden. Damit verfolgt die Jugendabteilung des Kreissportbundes u.a. das Ziel, nach harten Corona-Jahren wieder den direkteren Kontakt zu den Sportvereinen herzustellen. Insbesondere zu den Vereinen, zu denen man ansonsten aufgrund der weiten Entfernungen in unserem Flächenkreis weniger Kontakt hat.