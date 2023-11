Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen IT (SIT) – Kreisverwaltung baut Not-IT auf

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 01.11.2023 | Rund 1.200 Computer gibt es in der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein – alle sind nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen IT (SIT) seit Montagmorgen außer Betrieb. „Seither arbeiten wir vor allem an zwei Zielen: die Erreichbarkeit unserer Dienststellen für die Bürgerinnen und Bürger wieder herzustellen und so viele Dienstleistungen so schnell wie möglich wieder anbieten zu können“, sagt Landrat Andreas Müller.

Müller hat einen erweiterten Krisenstab einberufen, an dem Vertreter aller Ämter teilnehmen. Thiemo Rosenthal, Dezernent für Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz, leitet den Stab. Dieser trifft sich werktags zweimal täglich.

Aktuell richtet die hausinterne IT des Kreises 150 Computer her, die als Stand-alone-Geräte ohne Anbindung an ein Netzwerk in den kommenden Tagen Schritt für Schritt in Betrieb gehen werden. Es handelt sich um Geräte, die nicht mehr den aktuellen Erfordernissen entsprachen und im Rahmen der Umstellung auf vermehrt mobiles Arbeiten außer Betrieb genommen wurden. „Diese können wir jetzt neu aufsetzen und in dieser außergewöhnlichen Situation reaktiveren“, sagt Deirdre Burdy, Leiterin der IT des Kreises. Gleichzeitig wird mit GigaCubes WLan zur Verfügung gestellt, mit dem die Rechner dann ins Internet gehen können. „In dieses WLan-Netz werden wir nur Geräte hineinlassen, die garantiert ‚sauber‘ sind, damit wird dem Cybervirus keine Chance geben, sich weiter auszubreiten“, sagt Burdy.

Parallel baut die Kreisverwaltung gerade eine Not-Homepage auf und befüllt diese mit Inhalten. Zudem werden neue E-Mailadressen für alle Ämter angelegt. Auf diese Art werden bereits im Laufe des Donnerstags bereits die ersten Ämter des Kreises wieder per Mail erreichbar sein, die anderen folgen in Kürze. Außerdem werden die Ämter mit Handys ausgestattet, um auch eine telefonische Erreichbarkeit zu ermöglichen. Die Mailadressen und Telefonnummern werden dann im Laufe des Donnerstags auf der provisorischen Homepage veröffentlicht.

In einem weiteren Schritt haben alle Ämter eine Übersicht über die Dienstleistungen erstellt, die aktuell auch ohne IT möglich sind, und die, die derzeit nicht erbracht werden können. „Es ist durchaus vielmehr ‚ganz analog‘ möglich, als man vielleicht im ersten Moment meinen würde“, sagt Landrat Andreas Müller: „In anderen Fällen sind wir allerdings auf Daten und Fachverfahren angewiesen, die auf den Servern der SIT liegen. Ob und wann diese wieder zur Verfügung stehen werden, kann im Moment niemand seriös sagen“, so der Landrat, der im engen Austausch mit der SIT, den Landratskollegen in Südwestfalen und der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern in Siegen-Wittgenstein steht.

Die Liste mit den Dienstleistungen, die die Kreisverwaltung aktuell erbringen kann, wird im Laufe des Donnerstags ebenfalls veröffentlicht werden. Anschließend werden die Daten auf der Nothomepage laufend aktualisiert.