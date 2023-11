Rothaar-Laufserie AOK-Cup 2023 schloss mit beeindruckendem Finale

(wS/js) Kreuztal 26.11.2023 | Mit großer Erwartung trafen sich die Ausdauersportler der Rothaar-Laufserie AOK-Cup zur großen Siegerehrung für die Erwachsenen nach dreijähriger Unterbrechung wieder in der „Guten Stube“ der Krombacher Brauerei.

Nachdem sich alle ihre Finisherpräsente gesichert hatten, begrüßte Ann-Kathrin Hähner, Sponsoringmanagerin der Krombacher, die große Schar der Läuferinnen und Läufer, Walkerinnen und Walker auf Herzlichste im Kino der Brauerei. Jörg Vetter, Teamleiter

regionaler Vertrieb der AOK Nordwest in Siegen, freute sich das Grußwort der Gesundheitskasse überbringen zu dürfen. Als passionierter Ausdauerathlet hatte er unter dem Titel „Dranbleiben“ das passende Motto gefunden, denn drangeblieben sind die anwesenden

Sportler auch während der pandemiebedingten Unterbrechung und dranbleiben lohnt sich aus Freude an diesem schönen Sport und unter natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht heraus weiterhin.

André Jung überbrachte als Stellvertreter des Landrates gerne die Grußworte des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Ehrenfried Scheel führte anschließend durch die große Siegerehrung, galt es doch die zu ehren, die sich über die Laufsaison – angefangen am 1. Mai in Erndtebrück bis hin zum letzten Lauf der Serie Ende Oktober in Helberhausen – die meisten Punkte bei den sechs

Wettbewerben gesichert hatten. Die fünf Besten jeder Altersklasse durften nach vorne kommen und Urkunden und Gutscheine in Empfang nehmen.

Besonders hervorgehoben wurden die drei laufschnellsten Frauen und Männer, die über die Saison gewertet immer ganz vorn im Zieleinlauf anzutreffen waren. Maria Espeter (TV Laasphe), Ina Haas und Franziska Espeter (TV Laasphe) sammelten bei den Frauen die

meisten Punkte. Bei den Männern setzen sich Jurij Propp, Johannes Willert (beide Tus Erndtebrück) und Dominic Mues (VfL Heinsberg) von dem großen Feld der Läufer ab. Für ihre Leistungen wurden sie mit Gutscheinen belohnt.

Bei der Sonderwertungen Walking gingen die Gutscheine an Vereine aus dem Wittgensteiner Land. Über Platz 1 freute sich der TSV Aue-Wingeshausen, denn die Walkerinnen und Walker dieses Vereins nahmen in der Summe über die sechs Veranstaltungen gezählt mit den

meisten Aktiven teil. Platz 2 ging an den FC Weidenhausen und über Platz 3 freuten sich die Walkerinnen und Walker der TSG Helberhausen.

Unter den 39 Aktiven, die in allen sechs Veranstaltungen gefinisht hatten, verlosten die Organisatoren 15 Geschenkgutscheine im Wert von je 50 Euro.

Während sich die Geehrten auf der Bühne über die Preise und Präsente freuten, lief auf der Leinwand im Hintergrund eine Fotoshow, in der sich fast alle Anwesenden bei einem der Laufwettbewerbe wiederfinden konnten.

Mit einem Hinweis auf die Termine der Laufserie im nächsten Jahr schloss Ehrenfried Scheel den offiziellen Teil der Veranstaltung und verabschiedete die Ausdauersportler zum gemütlichen Ausklang in die „Gute Stube“. Ergebnisse: siehe Internet www.rothaar-laufserie.de

Bericht und Fotos: Juliane Scheel