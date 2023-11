Schnelles Handeln der Rettungskräfte verhindert Schlimmeres bei Feuer in Ferndorf

(wS/red) Kreuztal 31.10.2023 | Am Dienstagabend des 31. Oktober 2023 erfolgte gegen 22:25 Uhr Alarm für die Feuerwehr. Der Notruf bezog sich auf einen Wohnungsbrand in der Zitzenbachstraße.

Die Einsatzkräfte erreichten zügig den Einsatzort und gewannen sofort Zugang zu einer Erdgeschoss-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der ein Feuer ausgebrochen war. In der betroffenen Wohnung stand eine Couch sowie einige persönliche Kleidungsstücke eines Bewohners in Flammen, der sich zu diesem Zeitpunkt noch innerhalb der verrauchten Wohnung aufhielt.

Die Rettungskräfte handelten prompt und schafften es, die brennende Couch durch ein Fenster nach draußen zu befördern und die in Brand geratene Kleidungsstücke zu löschen. Der Bewohner, der in einem Zustand leichter Verwirrung verweilte, wurde von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, trotz seiner augenscheinlichen Vorliebe für die eigenen vier Wänden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur eigenen Sicherheit und zur Überprüfung auf eine mögliche Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht.

Als Vorsichtsmaßnahme verließen auch andere Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen. Es gab es zum Glück keine weiteren Verletzten.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de