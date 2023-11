SEK-Einsatz im Kreis Siegen-Wittgenstein: Spezialeinsatzkräfte der Polizei stürmen Wohnungen

(wS/red) Siegen 17.11.2023 | ERSTMELDUNG | Heute am frühen Vormittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Siegen – Kaan-Marienborn und Birlenbach.

Die Marienborner Straße in Kaan-Marienborn wurde zwischen den dortigen Tankstellen für den Verkehr gesperrt. Die Einsatzorte wurden großräumig abgesperrt.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei (SEK) sprengten eine Wohnungstüre um Zutritt zu einem Wohnhaus zu erlangen

Fensterscheiben gingen zu Bruch und die Einsatzkräfte stürmten eine Wohnung. Unmittelbar darauf begannen Durchsuchungsmaßnahmen im betroffenen Gebäude.

Pressesprecher Niklas Zankowski von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein gab im wirSiegen-Interview bekannt: „Zu Grunde liegt ein Ermittlungsverfahren gegen 2 Personen wegen Erpressung und Bedrohung. Die Staatsanwaltschaft hat Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt beim Amtsgericht in Siegen. Diese sind heute Morgen unter Unterstützung von Spezialkräften vollstreckt worden.“

Niklas Zankowski führte weiter aus, dass eine Person bei dem Einsatz in Siegen-Kaan-Marienborn verletzt wurde. Neben den schwer bewaffneten Spezialeinsatzkräften waren in beiden betroffenen Objekten auch Kräfte der Polizei mit Polizeihunden im Einsatz. Die Polizei sichert nun im weiteren Verlauf Beweismittel und setzt die Durchsuchungsmaßnahmen fort.

Update (ots)

Die Polizei Siegen-Wittgenstein hat am frühen Freitagmorgen (17.11.2023) in Siegen Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei sind ein 32-Jähriger und ein 33-Jähriger vorläufig festgenommen worden.

Der Einsatz basiert auf einem Ermittlungsverfahren gegen die beiden Personen wegen Erpressung und Bedrohung, das aktuell bei der Kriminalpolizei in Siegen geführt wird. Die Staatsanwaltschaft in Siegen hat im Zuge der Ermittlungen Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht in Siegen erwirkt. Diese sind am Freitagmorgen gegen 6 Uhr vollstreckt worden.

Hierbei ist die Kreispolizeibehörde durch Spezialeinsatzkräfte unterstützt worden.

„Die Qualität der Delikte erforderte den Einsatz von Spezialeinheiten, um einen größtmöglichen Schutz für die Betroffenen, Unbeteiligte und Einsatzkräfte zu gewährleisten“, so Polizeiführer Thomas Fürst.

Im Rahmen der Durchsuchungen sind Beweismittel aufgefunden und sichergestellt worden.

Bei dem Einsatz wurde einer der Festgenommenen im Rahmen einer Widerstandshandlung verletzt. Dieser wird derzeit behandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei sowie die Staatsanwaltschaft in Siegen geführt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige