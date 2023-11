TuS Ferndorf schlägt den TuS 82 Opladen mit 30:26 und bleibt souveräner Tabellenführer

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend, als Ferndorf durch zwei Treffer von Mattis Michel und Gabriel da Rocha Viana das 20:12 markierte. Dies war bereits eine beeindruckende Hausnummer, und die 1161 Zuschauer zeigten ihre Begeisterung durch lautstarken Applaus, der durch die Halle hallte. Die Gesänge der Brigade C und das Trommeln der Ferndorfer Füchse ließen die Dezibelwerte weiter steigen. Doch dann, eigentlich unerklärlich, erlebte das Spiel einen Bruch. Ferndorf leistete sich zahlreiche unkonzentrierte Aktionen, traf das Tor nicht mehr, oder der nun eingewechselte Torhüter des TuS 82, Louis Oberosler, fing oder wehrte vieles ab. Er zeigte ein herausragendes Spiel und verhinderte, dass der Rückstand seines Teams größer wurde.

Wie dem auch sei, zwischen der 34. und 46. Minute sahen die überraschten Ferndorfer Zuschauer nur drei Tore, was zu wenig war. So stand es in der 46. Minute nur noch 23:19, und der Vorsprung der Gastgeber war halbiert. Die Abwehr von Ferndorf stand nicht mehr so stabil, und der Gegner erzielte einiges über den Kreis. Ceven Klatt nahm eine Auszeit, sortierte seine Mannschaft neu, und es lief wieder besser. Innerhalb von vier Minuten erzielten Marvin Mundus, Julius Fanger (2) und Janko Kevic (2) das 28:22 in der 52. Minute. Ferndorf hatte auf alles eine Antwort, und der Sieg stand außer Frage. Man ließ es nun etwas ruhiger angehen, gestattete dem Gegner bis zur Sirene noch vier Tore, erzielte selbst zwei Tore und trennte sich verdient mit 30:26. Die Gastgeber hatten erreicht, was Ceven Klatt wollte: sie gewannen und ließen nicht mehr als 26 Gegentore zu. Es war jedoch auch ein anderer Gegner als zuletzt, und man wollte ihn nicht unterschätzen. Es war ein gutes Spiel mit spannenden Szenen, das von den Schiedsrichtern gut und unauffällig geleitet wurde. Die Hausaufgaben waren erledigt, die Tabellenführung mit nun 21:1 Punkten verteidigt, und das Team ist bereit für neue Herausforderungen.