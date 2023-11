Umfangreiche Verstöße bei Polizeikontrolle in Saßmicke: Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Drogenkonsum und mehr

(wS/ots) Olpe 02.11.2023 | Beamte der Polizeiwache Olpe kontrollierten am Mittwoch (01.11.2023) einen PKW in Saßmicke. Der Audi A6 fiel den Polizeibeamten um 16:10 Uhr in der Straße „Zur Wolfsschlade“ auf. Im PKW befanden sich neben dem 27-jährigen Fahrer auch noch zwei weitere junge Männer.

Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen mit Ortskennung „EN“ nicht zu dem PKW gehörte. Der Fahrzeugführer hatte den Audi mit dem falschen Kennzeichen in Betrieb genommen, obwohl er nicht zugelassen war. Außerdem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da die Beamten zudem Auffälligkeiten feststellten, welche auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten, wurde vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser ergab ein positives Ergebnis. Der Fahrer wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine entsprechende Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwarten nun umfangreiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser Delikte. Hierunter fallen u.a. das Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Olpe:

Gestohlener Bagger liegt auf der Seite

Kirchhundem. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag (31.10.2023, 20:15 Uhr) und Mittwoch (01.11.2023, 10:00 Uhr) in einem Waldgebiet nahe Heidschott Zutritt zu einem Baustellengelände. Von der Baustelle entwendeten sie einen Mobilbagger der Marke Hitachi und beschädigten hierfür mehrere Bauzaunelemente.

Der Bagger konnte am Mittwoch kurz nach Entdeckung der Tat in einem ca. zwei Kilometer entfernten Waldgebiet bei Silberg wieder aufgefunden werden. Dort lag der Bagger mit diversen Beschädigungen auf der Seite. Der oder die Täter müssten nach derzeitigem Erkenntnisstand mit dem Bagger die Kreisstraße 19 in Fahrtrichtung Silberg befahren haben. An dem Bagger entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Der Schaden an dem Bauzaun beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Blutprobe nach Fahrzeugkontrolle

Olpe. Am 01.11.2023 gegen 02:50 Uhr sollte ein Pkw in Olpe, Eichhagen durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer aus Olpe missachtete jedoch die Anhaltezeichen und beschleunigte seinen Pkw auf der Landstraße 512 in Fahrtrichtung Olpe. Im Innenstadtbereich Olpe konnte das Fahrzeug durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben Ermittlungen, dass der Pkw kurz vorher entwendet wurde. Die Fahrzeuginsassen wurden zur Polizeiwache nach Olpe verbracht, wo dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.