US Einsatzfahrzeuge e.V. laden zur 3. Siegener Lichterfahrt am 10. Dezember ein

(wS/red) Siegen 29.11.2023 | Die 3. Siegener Lichterfahrt startet am 10. Dezember auf dem Gelände der DRK Kinderklinik

Die US Einsatzfahrzeuge e.V präsentieren stolz die 3. Lichterfahrt in Siegen, die am 10. Dezember 2023 stattfinden wird. Diese Veranstaltung, inspiriert von den amerikanischen Weihnachtsparaden aus dem 19. Jahrhundert, hat sich zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Siegen entwickelt.

Traditionsgemäß werden Fahrzeuge aus dem Rettungswesen sowie spezielle Fahrzeuge in die Parade eingebunden. Bei der Planung der Strecke wird besonders darauf geachtet, Rettungsorganisationen und Unternehmen zu unterstützen.

Die vergangenen Lichterfahrten waren ein großer Erfolg, sowohl in Bezug auf Teilnehmerzahlen als auch Spenden. Im ersten Jahr konnten 3.400 € für das DRK Kinderkrankenhaus und die Aktion Lichtblicke gesammelt werden. Die zweite Lichterfahrt im Jahr 2022 übertraf alle Erwartungen mit einem beeindruckenden Teilnehmerfeld und einer Spendensumme von stolzen 10.015 €.

Die diesjährige Lichterfahrt startet und endet auf dem Gelände der DRK Kinderklinik. Die Route führt auch an allen Krankenhäusern vorbei. Der Siegener XXL-Rettungsbus wird ebenfalls teilnehmen, und Spenden können direkt bei den Veranstaltern für den guten Zweck abgegeben werden.

Die US Einsatzfahrzeuge e.V wünschen allen Spendern, Teilnehmern und Zuschauern eine besinnliche Weihnachtszeit und laden herzlich zur 3. Siegener Lichterfahrt ein.

Der Verein „US Einsatzfahrzeuge e.V“ wurde im Jahr 2016 gegründet und besteht aus einer vielfältigen Gemeinschaft von Menschen unterschiedlicher Lebensbereiche und Berufsfelder. Ihr gemeinsames Hobby besteht darin, amerikanische Einsatzfahrzeuge, sei es originalgetreu oder als Nachbau, zu besitzen und zu präsentieren. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig mit Rat, Tat und Ideen, und sie sind stolz darauf, ihre Fahrzeuge interessierten Menschen vorzustellen.

Im Jahr 2021 entschied sich der Verein zur Gründung eines gemeinnützigen Vereins, um sich besser in der Öffentlichkeit präsentieren zu können und den Wirkungskreis zu erweitern. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, finanzieren die Vereinsarbeit aus den Jahresbeiträgen und leiten Spenden zu 100% weiter.

Die Aktivitäten des Vereins umfassen die Teilnahme an Feuerwehrfesten, Blaulichttagen und anderen Veranstaltungen, um die Allgemeinheit zu fördern und auf die ehrenamtliche Arbeit in Deutschland aufmerksam zu machen. Jedes Jahr organisieren sie Events wie das Angrillen und Lichterfahrten in Siegen und Altenkirchen.





Fotos aus den Vorjahren der Siegener Lichterfahrt