Winterklang-Konzert des FC Cantabile Wilnsdorf und Sing & Act aus Haiger in Wilgersdorf

(wS/red) Wilnsdorf 24.11.2023 | Der Frauenchor CANTABILE Wilnsdorf unter der Leitung von Maurizio Quaremba lädt herzlich ein zum diesjährigen Winterklang- Konzert in der katholischen Kirche St. Josef in Wilgersdorf. Am Sonntag, dem 10. Dezember 2023 um 17.00 Uhr, können die Gäste bei stimmungsvollen Klängen eine kleine Auszeit in der vorweihnachtlichen Geschäftigkeit genießen. Als Gastchor wird der gemischte Chor „Sing & Act“ aus Haiger das Programm mit gestalten.

Ein Teil des Erlöses aus den Eintrittsgeldern kommt der Aktion des WDR 2 „Weihnachtswunder Der Westen hilft – Gemeinsam für Mütter in Not“ zu Gute.