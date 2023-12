38. Helchebacher Chresdachsmärtche mit historischem Krippenspiel

(wS/hi) Hilchenbach 06.12.2023 | Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz Hilchenbach öffnet für Gäste aus Nah und Fern seine Tore!

Freitag, 15. Dezember 18:00 bis 22:00 Uhr

Samstag, 16. Dezember 14:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 17. Dezember 12:00 bis 18:00 Uhr

In weihnachtlich dekorierten Hütten und Verkaufsständen bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Händlerinnen und Händler schöne Geschenke für das anstehende Weihnachtsfest an. Artikel wie beleuchtete Sterne, Lichterketten und Kerzen, Kunsthandwerkliches wie Holzarbeiten, Schmuck und Accessoires laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Ergänzt wird das Angebot um köstliche Gewürze, Spirituosen, Kräuterbonbons oder leckerer Senf und Tee. „Bei so viel Abwechslung findet sich bestimmt noch das eine oder andere Geschenk für die Lieben“, ist sich Organisatorin Kerstin Broh sicher.



Etliche Hilchenbacher Vereine und Schulen haben ergänzend dazu ein breites kulinarisches Angebot vorbereitet: Reibeplätzen, Holzofenwaffeln, deftige Suppen, Würstchen, Pommes Frites, Burger, Falafel oder Drillinge mit Dipp warten ebenso auf die Besucher, wie roter und weißer Glühwein, Feuerzangenbowle, Kinderpunsch oder belgische Biere.

Die Mitarbeiterinnen der Touristikinformation freuen sich ebenfalls auf Besucherinnen und Besucher.

Sie haben in ihren Räumlichkeiten am Marktplatz verschiedene Geschenkideen an, wie z.B. Hoodies, Trinkflaschen, Brotdosen, Tassen, Brettchen und Schirme im aktuellen Hilchenbach-Design ausgelegt.

Zudem ist der neue Fotokalender 2024 mit dem Thema „Faszination Wasser“ hier erhältlich.

Ein atmosphärisches Bühnenprogramm und der überdimensionale Adventskalender an den 24 Fenstern des Rathauses runden das weihnachtliche Angebot ab.

Lohnender Abstecher zur Wilhelmsburg

Auch in der Wilhelmsburg ist am Samstag und Sonntag etwas los. Lichter und Feuertonnen sorgen für weihnachtliche Stimmung und die Wilhelmsburg selbst erstrahlt in festlichem Glanz. Im Trauzimmer werden Geschenkkarten, Holzarbeiten und Selbstgestricktes angeboten und auf dem legendären Bücherflohmarkt können sich Leseratten tüchtig mit Lesematerial für die langen Winterabende eindecken.

Lebendiges Krippenspiel – einzigartig in der Region

Das historische Krippenspiel aus dem Mittelalter, das nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren inzwischen vielen Besuchern des Hilchenbacher Chresdachsmärtche ein Begriff ist, spielt mit

Laiendarstellern die Weihnachtsgeschichte in lebendigen Szenen auf der Gerichtswiese nach. In Mittelhochdeutscher Sprache führt der sogenannte „Proclamator“ die Zuschauer in kleinen Gruppen durch die verschiedenen Stationen. Angefangen bei dem opulent geschmückten Zelt der heiligen drei Könige bis hin zum Stall in Bethlehem gibt es viel zu sehen und zu staunen. Die Abschlussszene mit Maria, Josef und dem Jesuskind, eingerahmt von lebendigen Schafen und Eseln, ist ein besonderer Moment für Groß und Klein und stimmt in besinnlicher Art und Weise auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Der Eingang zum Krippenspiel befindet sich vor der Wilhelmsburg. Die Aufführungen finden halbstündlich statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang des Krippenspiels wird gebeten.

Verkaufsoffener Sonntag

Viele Geschäfte rund um den Marktplatz (u.a. Bücher buy Eva, Butterfly) öffnen am Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen zum Verkaufsoffener Sonntag. Im Gerberpark haben sich der Hilchenbacher Radladen, die Spielzeugkiste und Ernstings Family zusammengetan und bieten heißen Glühwein, frische Waffeln (Elternrat des AWO-Kindergartens) und Kinderbasteln an. Vorbeischlendern und Aufwärmen lohnt sich!

Geänderte Verkehrsführung

Da am Montag, 11. Dezember, mit dem Aufbau begonnen wird, gibt es im Bereich des Marktplatzes einige Einschränkungen. Ab diesem Tag ist der Marktplatz für den Busverkehr gesperrt und es

werden nur die bekannten Haltestellen im Bereich der Bundesstraße B508 angefahren. Auch die Parkmöglichkeiten für PKW sind dann stark eingeschränkt. Ab Mittwoch, 13. Dezember, ist der Marktplatz zusätzlich für den Autoverkehr gesperrt. Die Sperrung gilt bis einschließlich Montag, 18. Dezember.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bittet dafür um Verständnis und freuen sich auf einen gelungenen Weihnachtsmarkt.

Das Programm in der Übersicht

Freitag, 15.12.2023 18-22 Uhr

18:30 Uhr „Itznd“ Weihnachtsbühne

Samstag, 16.12.2023 14-22 Uhr

15:00 Uhr: Stadtorchester Hilchenbach Weihnachtsbühne

17:00 Uhr: DaCHOR – gemischter Chor des TUS Dahlbruch Weihnachtsbühne

17:30 Uhr: 24steps – Jugendchor des TUS Dahlbruch Weihnachtsbühne

18:30 Uhr: Gumboots light Weihnachtsbühne

Sonntag, 17.12.2023, 12-18 Uhr

13:00 Uhr: Weihnachtslieder mit den Hilchenbacher Kindergärten Weihnachtsbühne

14:00 Uhr: Der Weihnachtsmann fährt mit der Kutsche ein Marktplatz

15:00 Uhr: Musikschule Frevel mit einem kleinen Weihnachtsprogramm Weihnachtsbühne

15- 18 Uhr: Geschichtenerzählerin Gwendith im Café Herzstück Café Herzstück

17:00 Uhr: Posaunenchor des CVJM Hilchenbach mit Adventsgruß von

Pfarrer Friedhelm Rüsche (kath. Kirchengemeinde). Weihnachtsbühne

Anschließend gemeinsames Weihnachtslieder-Singen

Sa. und So. zu jeder halben Stunde: Historisches Krippenspiel Gerichtswiese

Toilettenbenutzung: Öffentliche Toiletten befinden sich im Foyer des Rathauses und sind zu den Marktzeiten für jedermann zugänglich!

