44. Silvesterlauf der CVJM Siegen SG e.V. in Netphen-Brauersdorf

(wS/cvjm) Netphen 01.12.22023 | Nach dem Corona bedingten Ausfall 2020 und der mit immerhin knapp 450 Teilnehmer durchgeführten 2G Veranstaltung 2021 hatten sich im vergangenen Jahr wieder knapp 600 Läufer*innen angemeldet, welche dann bei frühlingshaften Temperaturen die Strecke um die Obernau liefen.

Die amtlich vermessenen 10 km Hauptlauf und 21,1 km Halbmarathon stehen wieder im Mittelpunkt.

Aber auch der Schüler-Lauf über 1,5 km, der Freizeitlauf für Jedermann/Jederfrau über 5 km und der offene, ohne Wertung durchgeführte Walking / Nordic-Walking Wettbewerb über die eine Runde um die Talsperre, vervollständigen die Veranstaltung mit hoffentlich auch 2023 wieder großer Beteiligung ab.

Ausschreibung und Anmeldung mit direkter Startgeld Überweisung werden ab Anfang Dezember ausschließlich über www.cvjm-silvesterlauf.de online möglich sein. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind gegen eine zusätzliche Gebühr noch möglich. Alle Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, Zuschauer sind willkommen.

Die Startnummernausgabe befindet sich am Veranstaltungstag morgens im Foyer des Hallenbades im N-Flow Freizeitpark Netphen. Hier bitte auch die ausgewiesenen Parkplätze benutzen und von dort den Fußweg hoch zur Talsperre nutzen.

Termin / Ort: !!! Samstag 30.12.2023 !!! Obernautalsperre 57250 Netphen-Brauersdorf.

Erster Start an der Obernautalsperre erfolgt dann um 9:45 Uhr mit dem offiziellen Startschuss zum 44. CVJM Silvesterlauf durch den Schirmherrn, Netphens Bürgermeister Paul Wagener.

Nach den einzelnen Wettbewerben besteht wieder die Möglichkeit zum Umziehen und Duschen im Hallenbad Netphen, welches diesmal auch offiziell geöffnet hat. In Zusammenarbeit mit N-FLOW und der Stadt Netphen bietet die CVJM Siegen SG diesen Service kostenlos an. Für den Einlass notwendige Einlaßbändchen sind nach Startnummernabgabe im Zielbereich erhältlich. Danach laden die Veranstalter traditionell noch zum gemütlichen Beisammensein in die AWO Werkstatt nach Netphen-Deuz ein.

Neben erfrischenden Getränken, sowie Würstchen, Kaffee und Kuchen und einer Tombola, steht dann vorallem die Siegerehrung im Mittelpunkt.