A45: Abfahrt Haiger/Burbach in der kommenden Nacht gesperrt

(wS/au) Burbach 13.12.2023 | Auf der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt muss in Höhe der Anschlussstelle Haiger/Burbach ein Fahrbahnschaden, der eine erhebliche Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellt, kurzfristig beseitigt werden. Aus diesem Grund ist die Abfahrt Haiger/Burbach in Richtung Frankfurt in der kommenden Nacht (13./14.12) von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Außerdem ist im Bereich der Baustelle nur eine Fahrspur frei. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wilnsdorf und ist ausgeschildert (U34). Hinweis für die Rettungsdienste: Im Ereignisfall können Rettungsfahrzeuge auch während der Maßnahme passieren.