Alle für Leonardo – Stammzellspender/in für 9-jährigen Bödefelder gesucht

(wS/kr) NRW 12.12.2023 | Der 9-jährige Leonardo aus Bödefeld ((Stadt Schmallenberg im Hochsauerlandkreis)) hat ein Myelodysplastisches Syndrom (MDS), eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Um wieder gesund zu werden, braucht er eine Stammzellspende. Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Donnerstag, den 21.12.2023 in der St. Vitus Schützenhalle Bödefeld, St. Vitus-Schützenstraße 7, 57392 Schmallenberg als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.

Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Sport treiben und sich mit seinen Freunden treffen – das macht Leonardo am liebsten. Und so vielseitig wie Leonardo ist, so vielseitig sind auch seine Hobbies. Doch seine größte Leidenschaft, neben Tennis und Skifahren, ist der Fußball. Entweder selbst aktiv als Spieler bei der SG Bödefeld oder als leidenschaftlicher Zuschauer bei den Spielen seines Lieblingsvereins Borussia Dortmund.

Was er am meisten daran schätzt, ist der Zusammenhalt in seiner Mannschaft und die Geselligkeit beim gemeinsamen Fußball schauen. Leonardo ist gerne unter Menschen, ob mit Freund:innen, Klassenkamerad:innen oder mit der Familie. Mit seinem kleinen Bruder Matteo geht er durch dick und dünn.

Doch von einem Tag auf den anderen ändert sich Leonardos Alltag. Schon in den Herbstferien ging es ihm nicht so gut. Leonardo fühlte sich schlapp und hatte ständig Nasenbluten. Schnell merkten Mutter Carmen und Vater Marcel, dass etwas nicht stimmte. Dann der Schock für die ganze Familie:

Leonardo leidet am Myelodysplastisches Syndrom (MDS), einer Erkrankung des blutbildenden Systems. Um wieder gesund zu werden, braucht Leonardo eine Stammzellspende. Gemeinsam mit der DKMS organisieren Familie und Freund:innen eine Registrierungsaktion für Leonardo und andere Betroffene. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registrieren lassen.

„Die Diagnose kam wie aus heiterem Himmel. Am Anfang standen wir alle unter Schock und wussten nicht, wie wir helfen können. Aber jetzt packen alle mit an und informieren über die Registrierung.

Jeder hilft mit. Wir wollen alle Hebel in Bewegung setzen, um für Leonardo und andere Betroffene den passenden Spender zu finden. Jede Registrierung zählt“, sagt Tante und Mitinitiatorin Sabrina.

Dass jede Registrierung zählt, zeigt das Beispiel von Leonardos Vater. Marcel hatte sich bereits in der Vergangenheit als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. 2018 konnte er seine Stammzellen für einen betroffenen Patienten spenden und Hoffnung auf Leben schenken. „Wir hätten nie gedacht, dass es uns selbst treffen würde und wir nun nach dem passenden Spender für unseren Sohn suchen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt aktiv werden und dass sich jeder registrieren lässt.

Jede Registrierung ist wichtig“, so Vater Marcel.

Und für Leonardo zählt nur eins: Er will wieder ein normales Leben. Unbeschwert seine Freunde treffen, wieder Fußball spielen, den ausgefallenen Skiurlaub nachholen oder einfach mal einen Tag im Phantasialand genießen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit Ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher bitten wir die Menschen ein Smartphone

mit zur Aktion zu bringen.



Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme einer Spenderin oder eines Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. Jeder Euro zählt!

DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE73 700 400 608 987 000 617

Verwendungszweck: Leonardo / LSY 001

