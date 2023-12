B62/B54: Engpässe wegen Brückenprüfungen in Siegen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

(wS/str) Siegen 05.12.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen nutzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07.12./08.12.) eine Sperrpause der Deutschen Bahn, um die regulären Bauwerkprüfungen mehrerer Brücken in Siegen durchzuführen. Dabei kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die B54 Talbrücke Eintracht wird im Zeitraum von 20 Uhr bis 8 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die B62 Talbrücke Rinsenau wird in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr halbseitig gesperrt, es bleiben aber beide Fahrtrichtungen befahrbar. Im Zeitraum von 22 Uhr bis 5 Uhr wird die Abfahrt von der HTS aus Niederschelden kommend auf die B62 Anschlussbrücke Rinsenau voll gesperrt. Die Auffahrt auf die HTS in Fahrtrichtung Kreuztal bleibt dort möglich.



