Drei Verletzte nach Streit in Hilchenbach: Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

(wS/red) Hilchenbach 02.12.2023 | Am Samstagabend gegen 18:45 kam es zu einem Streit zwischen zwei Familien in der Rothenburger Straße in Hilchenbach. Im weiteren Verlauf wurde der Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert die daraufhin mit 5 Streifenwagen unter Blaulicht und Sondersignal zur Einsatzstelle eilten. Vor Ort musste eine Person durch den Rettungsdienst nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Fotos: privat