Farbenrausch, Brillen-Fuchs, Damen aus AK-Land und BBS Wissen bedenken Bedürftige

(wS/dia) Siegen 23.12.2023 | Vom Kreis Altenkirchen bis in den Kreis Siegen-Wittgenstein erstreckt sich die Strecke der Spender, die das Café Patchwork in Siegen bedacht haben. Von Päckchen und Tütchen, liebevoll verpackt mit Dingen für den alltäglichen Gebrauch, bis hin zu Gutscheinen stießen die Spenden in der Einrichtung der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste auf große Freude.

62 Päckchen, gefüllt mit Mützen, Schals, Schokolade und Obst: Das Siegener Stoffgeschäft „Farbenrausch“ machte sich wiederholt für die Gäste der Wohnungslosenhilfe stark. In den Päckchen mit enthalten waren Gutscheine im Wert von jeweils 2,50 Euro zum Einlösen im Café Patchwork, beigesteuert von der Firma Brillen- Fuchs in Siegen. Das Farbenrausch-Team rief vor drei Jahren das Charité-Nähen ins Leben. Kunden, die ab November Lust und Zeit hatten, nähten an vier Abenden bei Punsch und Leckereien mit den Stoffgeschäft- Mitarbeiterinnen für den guten Zweck. Inhaberin Manuela Fuchs sagt freudig: „Es waren mehr als 30 begeisterte Damen und Herren in unserem Geschäft, die mit uns genäht haben – und noch einige Helfer aus der Ferne, die zu Hause fleißig waren und uns die Handarbeiten zuschickten.“

Genauso tatkräftig zeigte sich auch eine Gruppe von Frauen aus dem Kreis Altenkirchen, die 50 „Toms Taschen" ins Café Patchwork vorbeibrachten. Gefüllt sind sie mit Socken, Handschuhen, Zahnbürsten, Einmalrasierern, Zahncreme, Nüssen, selbstgebackenen Plätzchen und Schokolade. Zudem hatten die Damen (sie möchten nur bei ihren Vornamen bleiben) Ruth, Bine, Ulrike, Mona, Uta, Hella, Doris und Michi einen Kofferraum voll mit Decken, Jacken und Pullovern für die Café-Patchwork-Gäste dabei. Der Grund für die Aktion hat einen traurigen Hintergrund. Der verstorbene Sohn Tom einer der Spenderinnen lernte während eines Krankenhausaufenthaltes einen Mann kennen, der das Café Patchwork regelmäßig besucht. „In Gedenken an den Jungen haben wir die Spendentaschen ins Leben gerufen“, sagt Michi.

Mit aus dem Kreis Altenkirchen stark machte sich die Berufsbildende Schule (BBS) Wissen. Unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ organisierte die Schülervertretung mit den Schülersprechern eine kooperative Aktion. Dabei stellten Schulklassen aus den verschiedenen Bildungsgängen 122 Geschenkpakete für das Café Patchwork zusammen. Die Inhalte reichen von Handschuhen und Schals über Hygieneartikel bis hin zu Knabbereien und kleinen Spielen – Dinge, die laut des Schulteams das Leben für die Bedürftigen ein wenig leichter und schöner machen sollen.



Hila Middel-Lüth vom Café Patchwork (2. von links) bedankte sich bei (von links) Manuela Fuchs, Monika Dreisbach und Sabine Merten vom Stoffgeschäft Farbenrausch.



Mit 50 „Toms Taschen“ unterstützt eine Gruppe von Frauen aus dem AK-Land die Diakonische Wohnungslosenhilfe in Siegen.



„Weihnachten im Schuhkarton“: Stolze 122 Geschenkpakete überreiche die BSS Wissen an den Siegener Tagesaufenthalt für Wohnungslose.